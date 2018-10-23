Вторник, 23 Октября 2018 14:29

АрмИнфо.Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику.

Так отреагировал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на вопрос, ведет ли сегодня Баку переговоры со странами-членами ОДКБ по вопросу вступления в организацию.

"Как мы неоднократно отмечали, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. В этом ключе мы развиваем активный двусторонний диалог и взаимовыгодное равноправное сотрудничество со всеми государствами-членами ОДКБ, естественно, за исключением Армении, которая продолжает осуществлять военную агрессию против Азербайджана, оккупировать международно признанные территории моей страны, где она провела кровавые и тотальные этнические чистки азербайджанского населения", - сказал Мамедъяров в интервью РИА Новости.