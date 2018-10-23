Вторник, 23 Октября 2018 14:27

АрмИнфо. Парламентская фракция <Елк> выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА. Об этом сообщил депутат от <Елк> Геворг Горгисян.

< Мы посоветовались с юристами, и пришли к выводу, что это является правильным решением>,- заявил он.

Отметим, что мнения юристов на счет выдвижения кандидатуры на пост премьера разделились - часть из них считала, что можно не выдвинуть кандидатуру во время выборов премьера в парламенте, другая склонялась к тому, что надо выдвинуть, но не избрать.

Срок выдвижения кандидатов на пост премьера истекает сегодня в 18:00. Завтра должна состоятся внеочередка, на которой состоится голосование по кандидатуре премьера.

Если парламент дважды не изберет премьера, он будет распущен силой закона.