Вторник, 23 Октября 2018 14:26

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 23 октября в Санкт-Петербурге встретился с главным секретарем МПА СНГ Юрием Осиповым.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с задачами делегации Армении в МПА СНГ. Эдуард Шармазанов отметил, что МПА СНГ в нашем регионе является важной парламентской платформой для обсуждения различных вопросов. В этом контексте вице-спикер предложил провести конференцию- выставку в связи с 70-летием конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе, отметив важность мирного решения конфликтов. "Для достижения данной цели необходимо исключить милитаристскую риторику и распространение ксенофобии. Продажа оружия Азербайджану способствует разрушительным шагам этой страны", - заключил вице- спикер.