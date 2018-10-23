Вторник, 23 Октября 2018 11:40

АрмИнфо. Республиканская партия Армении не виновата в провале проекта реформ Избирательного Кодекса, 69 депутатов заявили о своей поддержке документу, могли бы придти и проголосовать. Об этом с трибуны парламента заявил председатель Национального Собрания РА Ара Баблоян, отвечая на обвинения в адрес РПА.

"Я не понимаю, какие претензии могли быть к РПА, мы изначально заявили о своей негативной позиции к документу и остались верны ей, мы были честны изначально. Но за поддержку документу высказались 69 депутатов, этих голосов было бы достаточно для прохождения проекта, если бы все они явились на заседание и проголосовали бы за него.

Так, что, повторюсь, все претензии должны быть к сторонникам этого документа, которые, не явившись на заседание, провалили его. А РПА, как любая политическая сила, вольна иметь свою позицию по любому вопросу, которая может и не совпадать с мнением большинства",- заявил Баблоян.

Депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян заявила, что в настоящее время блоки "Царукян" и "Елк" собирают подписи для проведения 29 октября внеочередного заседания НС, в повестке которого вновь будет проект реформ ИК. Она призвала РПА на этот раз поддержать документ, поскольку он намного демократичнее нынешнего Избирательного Кодекса. При этом она заверила, что все те депутаты, которые поддерживают проект, но по тем или иным причинам не явились на вчерашнее заседание, в результате чего документ был отклонен, 29 октября обязательно придут на голосование.

Другой депутат от блока Тигран Уриханян призвал во время голосования документа вновь собрать народ возле здания НС с тем, чтобы оказать давление на тех депутатов, которые не желают голосовать за документ.

Отметим, что накануне РПА заявила, что выступает против проекта реформ ИК, поскольку он был разработан и поставлен на голосование поспешно, не прошел экспертизу Венецианской комиссии, в него не были включены предложения депутатов, и консенсуса по документу достигнуто не было.

Меж тем, 69 депутатов ранее заявили, что готовы поддержать проект, но как заметил Ара Баблоян, во время обсуждения документа в зале заседаний были лишь 50 человек. "Мы были вынуждены даже взять 20-минутный перерыв до голосования, чтобы депутаты подоспели бы в зал заседаний НС. Мы создали все условия, чтобы документ прошел, пускай пришли бы и проголосовали. Меж тем, в зале заседаний на момент голосования было лишь 59 человек, из которых 56 проголосовали за и документ не прошел",- объяснил Баблоян.

И.о. премьера Никол Пашинян сразу после голосования выступил с видеообращением и обвинил РПА в саботаже и провале документа. В то же время, он подчеркнул, что декабрьские выборы состоятся - с новым ИК или со старым.