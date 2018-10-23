Вторник, 23 Октября 2018 11:14

АрмИнфо.Beeline объявляет о запуске услуги vPBX (виртуальная АТС) для корпоративных клиентов. Виртуальная АТС — комплексное решение для быстрой организации телефонии в офисах без дорогостоящего оборудования и прокладки проводов. Виртуальная АТС позволит получить негеографический телефонный номер, неограниченное количество внутренних номеров, обрабатывать до 100 входящих вызовов одновременно.

АТС позволит также настроить голосовое приветствие и умное распределение вызовов между отделами, сотрудниками или регионами. Виртуальная АТС позволяет также собирать статистику и анализировать эффективность работы сотрудников и рекламных кампаний.



«Кроме услуги виртуальной АТС мы предложим корпоративным клиентам специально разработанные для бизнеса выгодные тарифные планы «Оптимальный 2500» и «Оптимальный 3500» для телефонной связи с негеографическим кодом «060», а также возможность приобрести «красивые» негеографические номера. Благодаря новому решению, наши клиенты смогут не только вывести телефонию своего бизнеса на новый уровень, но и по достоинству оценить все преимущества и удобство работы с крупнейшим телеком оператором в стране», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Подробную информацию об услуге и тарифах можно найти на сайте компании в разделе для корпоративных клиентов или по ссылке: www.beeline.am