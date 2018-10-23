Вторник, 23 Октября 2018 10:58

АрмИнфо.19 октября 2018 года Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил Ардшинбанку кредит в размере 15 млн. долларов США для финансирования малых и средних предприятий (МСП) в Армении .

Кредитные средства предоставлены сроком на 5 лет, что предоставит Ардшинбанку возможность осуществлять среднесрочное финансирование, удовлетворяя тем самым потребности пополнения основного и оборотного капиталов малых и средних предприятий. Ожидается, что это привлечение позволит профинансировать около 100 компаний МСБ сегмента, способствуя тем самым созданию около 3600 рабочих мест по всей территории Армении.

“Как институт, имеющий целью экономическое развитие, предоставляя финансирование Ардшинбанку, ведущему армянскому Банку и нашему давнему партнеру, мы рады внести свой вклад в расширение кредитования малого и среднего бизнеса, для удовлетворения быстро растущих потребностей финансирования армянских предприятий, в соответствии с приоритетами национальной экономической политики”, – отметил Председатель ЧБТР Дмитрий Панкин

“Мы твердо убеждены в том, что это продолжающееся сотрудничество создаст взаимовыгодные синергии. Средства, полученные в рамках этого договора, позволят нам расширить кредитование МСП сегмента, обеспечивая для них доступность кредитных средств и предоставляя возможность малому бизнесу приобретения капитала, необходимого для достижения успеха. Этот кредит предоставляет возможности дополнительного финансирования на конкурентоспособных условиях, помогая улучшить инвестиционный климат и быть полезным для наших клиентов”, – сказал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

Сделка является продолжением удачного сотрудничества между ЧБТР и Ардшинбанком, начало которому было положено в 2012 году. Банк уже привлек кредитные средства в общей сложности на сумму 28 млн. Долл. США; ипотечное финансирование и два кредита для МСП.

Ардшинбанк является лидером банковской системы Армении и имеет широкую филиальную сеть (63 филиала). Банк - единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Дополнительную информацию о Банке можно получить на сайте www.ardshinbank.am или по телефону (012) 22-22-22.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) - международная финансовая организация, которая была основана Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Россией, Румынией, Турцией и Украиной. Головной офис банка расположен в греческом городе Солоники. ЧБТР стимулирует экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя для осуществления проектов государственного и частного секторов стран-участниц кредиты, кредитные линии, гарантии, а также осуществляя инвестиции в капитал и торговое финансирование. Капитал банка составляет 3.45 миллиардов евро. ЧБТР получил рейтинг долгосрочный “А-” от компании Стандарт энд Пурс и “А2” от компании Мудис. Для дополнительной информации посетите: www.bstdb.org .