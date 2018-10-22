Понедельник, 22 Октября 2018 20:30

АрмИнфо. Баку пригрозил внести мэра французского города Сент-Этьен Гаэля Пердрио в "черный список" МИД Азербайджана за посещение Арцаха.

Так, в МИД Азербайджана, реагируя на визит французского делегации в Нагорный Карабах, обвинило местный орган самоуправления Франции в грубом нарушении норм и принципов международного права, а также азербайджанского законодательства. Более того, в азербайджанского внешнеполитическом ведомстве решительно осудили данный визит французской делегации. "Данный шаг противоречит национальным законам Франции и служит поощрению вымышленного сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Мэра города Сент-Этьен в его незаконной поездке сопровождал отличающийся своей предвзятой позицией в отношении Азербайджана и находящийся под влиянием армянского лобби Франсуа Рошблуан. Декларация о дружбе, подписанная в рамках "незаконного визита", не обладает никакой юридической силой. Подобные незаконные шаги местных органов самоуправления Франции наносят серьезный вред усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которой представлена и Франция, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также имиджу Франции как посредника", - заявили в Баку, призвав правительство Франции предпринять шаги, которые заставят местные органы самоуправления этой страны отказаться от незаконных деяний, служащих сохранению статус-кво.

"За нарушение азербайджанского законодательства и визит в Нагорный Карабах имя гражданина Франции Гаэля Пердрио будет внесено в список нежелательных лиц МИД Азербайджана", - резюмировали в МИД АР.

Отметим, что 21 октября между городом Шуши Республики Арцах и французским городом Сент-Этьен была подписана Декларация о дружбе. Декларацию подписали мэр города Шуши Арцвик Саркисян и мэр города Сент-Этьен, член Круга дружбы <Франция- Арцах> Гаэль Пердрио. На торжественной церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян и бывший руководитель Круга дружбы "Франция-Арцах", бывший депутат Национального Собрания Франции Франсуа Рошблуан.

В Декларации, в частности, отмечается, что, принимая за основу абсолютную важность закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека демократических ценностей и свобод, а также необходимость установления мира и стабильности на Южном Кавказе, стороны решили установить дружественные связи между городами, осуществлять совместные программы в сферах экономики, образования, культуры, спорта и местного самоуправления, а также содействовать обмену опытом и профессиональными знаниями между двумя городами.