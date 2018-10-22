Понедельник, 22 Октября 2018 19:11

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал оценку провалу в Национальном собрании процесса по внесению изменений в Избирательный кодекс страны.

Так, Пашинян в ходе прямого эфира в Фейсбук заверил, что предполагаемые поправки в ИК были нацелены на то, чтобы сделать его более демократическим и понятным, облегчить процесс голосования для граждан. "Это голосование в очередной раз продемонстрировало неизбежность внеочередных выборов в парламент и то, что без парламентских выборов мы не сможем сделать ни одного шага. Это голосование продемонстрировал реальный расклад вещей, а именно то, что парламентское большинство и их сторонники делаются все для осуществления политики саботажа", - считает и.о. главы правительства.

По его словам, за последние 20 дней это несколько раз было продемонстрировано. Пашинян убежден, что подобным образом парламентское большинство надеется внеочередные выборы сделать своим инструментом реванша. "По сути, если даже внеочередные парламентские выборы будут проведены по действующему ИК это ничего не изменит, так как победа народа неизбежна, и победу народа никто не может отнять. Возвращения в прошлое не будет", - сказал и.о. премьера, и в этом контексте призвал граждан страны реально готовиться к предстоящим внеочередным выборам, и довести революции до его логического завершения.

По его словам, вне зависимости от того по какому Избирательному кодексу будут проведены выборы, реванша не будет, и возвращения в прошлое тоже. "В Армении продолжится принципиальная борьба с коррупцией, беззаконием, во имя нового национального единства. Революция продолжится, в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы, где народ неизбежно победит. И сегодняшнее голосование в очередной раз продемонстрировала, что это правительство с первых дней своего формирования работало в атмосфере саботажа, которое сегодня пытаются довести до конца. Однако этого не будет, так как до конца будет доведена начатая революция", - резюмировал Пашинян.

Отметим, что сегодня на внеочередном заседании парламента 56 голосами "за" и 3 против. Был отклонен законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении. Меж тем данный документ, как конституционный закон, должен был быть принят 3/5 голосами депутатов. Ситуацию не спас даже тот факт, что глава фракции "Елк" Лена Назарян непосредственно до голосования попросила 20 минутный перерыв для того, чтобы отсутствующие депутаты могли бы подоспеть и принять участие в голосовании. Согласно закону, законопроект будет возвращен в правительство на доработку.