Понедельник, 22 Октября 2018 18:54

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 23 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 55а на ул. Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-80 на ул.

Гапанцян, собственные дома 1-45 у Канакерской ГЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 74, 76, 78а, 78/1 на ул. Айгедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8 на ул. Арцаха, 21 на ул. Эребуни; жилой дом 19 на ул. Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55, 87, 91, 93, 105, 107, 111, 113, 115 на ул. Вильнюса , 55 на ул. Минск, 10 на ул. Тотовенца, детский сад N119, 120, школа N198 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

10?30-16?30 собственные дома 1-369, 51-354, 87-346, 148-396, 166-396 в кв. <Норагюх> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20, 5-47 и жилой дом 46/81 на ул. Таиров, частично квартал <Киликия> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-57 на ул. Аяса, собственные дома 13-32, 25, 27, 34, 36 на ул. Верфеля, жилой дом 5 на ул. Нор Киликия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-13?00 жилые дома , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 59 на ул. Г.Аветисяна и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детские сады N 21,

116, жилые дома 21, 22, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59 на ул. Караханян,

детский сад N 117, школа N88, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 39, 40, 41 на

ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11?00-17?00 жилые дома 5а, 7, 9 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 10 на ул. Рубинянц и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17а, 17б ан ул. Норашхараин, собственные дома 2/1- 21/1 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 9 на ул. Шарури, жилые дома 7/1, 37, 66, 68, 70, 72 на ул. Ширака, жилой дом 90 на ул. Араратян и собственные дома улицы Араратян, жилой дом 24 на ул. Ехбайрутян, жилой дом 22 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23, 25 на ул. Чехова, жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на ул. Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на ул. Согомона Таронца;

в Армавирском марзе:

11?00-16?30 село Армавир;

в Араратском марзе:

10?00-12?00 села Урцадзор, Даштакар и Шагап;

10?00-14?00 частично улица Алека Манукяна в городе Веди; частично село Армаш;

10?30-16?00 жилые дома 5, 7, 15 на ул. Шаумяна, жилые дома 31, 33 на

ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе

Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе и частично квартал 'Чайкенди> в городе Вайк;

11?00-15?00 частично село Малишка;

13?30-15?00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Комиссаров, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери,

Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микоян, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, частично квартал <Чайкенди> в городе Ехегнадзор; село Артаван;

в Котайкском марзе:

09?30-11?30 села Зар, Севаберд; станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <Веон Армения>, <Юком> и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами);

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-15:00 жилые дома 37-51 на ул. Налбандяна, жилые дома 5 и 7 на ул. Саят-Новы, жилой дом 2 на ул. Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11?00-16?00 села Айраванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, ООО <Акфатик>, газозаправочная станция <Палун Айрапетян>, сотовых операторов

<Виваселл МТС>, <Веон Армения>, <Юком>, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к трассе Гавар-Севан;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 села Карнут, Овит, Басен и Джрарат, частично село Ахурян в Ахурянском регионе;

10?00-16?00 частично <Нор гюх> села Арпени в Ашоцком регионе; направления <Гюх- 1> и <Гюх2> села Караберд в Анийском регионе;

в Тавушском марзе:

10?30-14?30 села Гош, Хачардзан, Агавнаванк, Овк и Агардзин в общине Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:00-12:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-17:00 села Акнер, Веришен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Григора Лусаворича, Тер-Газарян, жилые дома 3, 6 на ул. Адонца, 19 на ул. Сисакан в городе Сисиан;

11:00-16:00 село Муцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.