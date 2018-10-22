Понедельник, 22 Октября 2018 18:38

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении ведется следствие для выявления всех обстоятельство очевидного произвола, совершенного со стороны директора ООО "Флеш". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе СК РА.

В ведомстве напомнили, что 7 августа текущего года, от жительницы Еревана поступило заявление о том, что сотрудник ООО "Флеш" в 2011 году обвинив ее покойного мужа в хищениях, путем мошенничества и угроз присвоил 15 000 000 армянских драм.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи ч. ст. 322 УК РА. "По предварительным данным, в 2010-211 годах, директор ООО "Флеш" 1954 г.р., пригласил в офис сотрудника компании - управляющего бензоколонкой, обвил его в хищения, угрожал его сыну (1982 г.р.), и потребовал в качестве возмещения 3 млн. драм. После получения указанной суммы, он заявил, что расчеты были неверными, и он должен принести еще 3,2 млн. драм. Кроме этого, директор ООО потребовал, чтобы машина сына сотрудника марки "Митсубиси монтеро" была перемещена на стоянку базы, заявив, что машина будет возвращена лишь после того, как средства будут возмещены. Управляющий бензоколонкой вынужден был заплатить требующуюся сумму и забрать машину. После этого, пригласив сына управляющего в офис, угрожая ему расправой, заставил последнего подписать обязательство еще на 7 млн. драм", - говорится с в сообщении СК РА, при этом подчеркивается, что по факту были допрошены сотрудники офиса, а также в качестве подозреваемого директор ООО, более того, с него взята подписка о невыезде, следствие по делу продолжается.