Понедельник, 22 Октября 2018 18:09

АрмИнфо. Проект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении в первом чтении отклонен на внеочередном заседании парламента с 56 голосами "за" и 3 против.

Меж тем данный документ, как конституционный закон, должен был быть принят 3/5 голосами депутатов. Ситуацию не спас даже тот факт, что глава фракции "Елк" Лена Назарян непосредственно до голосования попросила 20 минутный перерыв для того, чтобы отсутствующие депутаты могли бы подоспеть и принять участие в голосовании.