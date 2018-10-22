Понедельник, 22 Октября 2018 18:04

АрмИнфо. Генпрокурор Армении Артур Давтян провел переговоры с делегацией во главе с заместителем генпрокурора Австрии Александром Бауэром.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, Давтян высоко оценил существующий уровень сотрудничества между Австрией и Арменией как в двустороннем, так и многостороннем формате, которое также способствовало развитию взаимодействия между правоохранительными структурами двух стран.

Давтян указал на то, что европейское право постепенно становится все более доминирующим в уголовно-процессуальной практике Армении.

В свою очередь Бауэр рассказал об особенностях системы австрийского

правосудия.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с прокурорским надзором, судебным преследованием, борьбой с коррупцией, сотрудничеством в области правовой помощи и выдачи лиц, подвергшихся уголовному преследованию.