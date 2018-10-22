Понедельник, 22 Октября 2018 16:48

АрмИнфо.Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа посол Рудольф Михалка в ходе встречи с и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном представил повестку совей деятельности и предстоящие шаги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники коснулись региональных процессов, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с офисом спецпредставителя.

Мнацаканян, коснувшись последних внутриполитических процессов в Армении, отметил, что правительство на основе широкого мандата, полученного от народа продолжает процесс реформ, направленный на борьбу с коррупцией, верховенство закона, укрепление правосудия, обеспечение равных условий в социальной и экономической сферах. Он подтвердил приверженность властей проведению внеочередных выборов на основе международных стандартов. В этой связи Мнацаканян отметил важность сотрудничества с БДИПЧ/ОБСЕ и другими международными структурами.

Представляя позицию и подходы Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и.о. главы МИД подтвердил приверженность армянской стороны исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что Армения придает важное значение формированию атмосферы безопасности и мира, заметив, что международные партнеры должны воздержаться от всех тех шагов, которые приводят к гонке вооружения в регионе и увеличивают угрозы дестабилизации