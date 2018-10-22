Понедельник, 22 Октября 2018 16:46

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал отказаться от политического расизма.

"Мы должны отказаться от позиции по "освистыванию" тех или иных должностных лиц, которые работали при прежних властях. Я это называю политическим расизмом. В нашем кабинете есть много должностных лиц, которые работали с прежними властями - это и глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, и министр чрезвычайных ситуаций Феликс Цолакян, и начальник Полиции Валерий Осипян. Я вообще не понимаю позицию, согласно которой, если тот или иной человек работал с прежними властями, он не должен быть назначен на ту или иную должность. Еще раз повторюсь, это политический расизм, и я призываю отказаться от этого",- заявил Пашинян, приведя примеры из Библии.

"Лучшим учеником Христа был тот самый апостол, который ранее подвергал его самой жесткой критике",- напомнил и.о. премьера, касаясь назначения на посту губернатора Сюника экс-заместителя главы Полиции Унана Погосяна, что вызвало недовольство сюникцев.

При этом Пашинян заметил, что если народ и правительство не придут к консенсусу в этом вопросе, то в Армении уже есть опыт смены нежелательных властей.

Тем не менее как заметил Пашинян, в Армении формируется прямая демократия, но это не означает, что премьер или правительство все свои шаги должны обсудить с народом. "Просто народ может выразить свою позицию по нашей работе во время электоральных процессов",- резюмировал он.