Понедельник, 22 Октября 2018 16:43

АрмИнфо. "Были различные сценарии роспуска парламента, но я избрал самый рисковый - подал в отставку. Почему я не выбрал иной сценарий, это могло бы стать причиной политических спекуляций, а я не хотел идти на это",- заявил во время своего видеообращения и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет серьезных предпосылок для того, чтобы намеченный план по роскуску парламента был провален со стороны какой-либо политической силы, но какие-то слабые сигналы есть. "Если все пойдет не по плану, то я предлагаю собраться и сказать свое слово. Если народ соберется и скажет свое слово, то я продолжу выполнять его волю",- заявил Пашинян, подчеркнув, что альтернативы досрочным выборам нет.

"Я надеюсь, что политические силы не подорвут этот процесс, поскольку это будет рассматриваться не как политическая заявка, а как попытка дестабилизации ситуации",- резюмировал он.