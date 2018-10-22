Понедельник, 22 Октября 2018 16:27

АрмИнфо.На выборах в органы местного самоуправления Армении ни один голос не пропал и не был сфальсифицирован, и это самое главное. Об этом сегодня во время своего видеообращения заявил и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что во время этих выборов имели место два беспрецедентных события - поражение поддерживаемого им кандидата в Капане, и избрание первого мэра-женщины в Эчмиадзине. "Я более детально остановлюсь на капанских выборах, это беспрецедентное явление, когда поддерживаемый премьером кандидат терпит поражение. Но именно за это мы и боролись, чтобы воля народа была решающей. Хотя я уверен, что наш кандидат в Капане еще скажет свое веское слово на политическом поле Армении",- заверил Пашинян.

Но главное, подчеркнул он, что власти не предприняли хотя бы полшага для того, чтобы оказать давление на волю избирателя. "Именно с этой целью мы осуществили революцию. Возможно, были какие-то нарушения, но мы займется ими, и постараемся довести электоральную систему до совершенства",- заверил Пашинян.

При этом Пашинян не разделяет мнения о том, что поражение кандидата от власти в Капане свидетельствует о спаде постреволюционной эйфории: "Как раз наоборот, это говорит о поднятии волны постреволюционной эйфории, поскольку нашей целью было именно победа воли народа, и это свершилось на выборах в Капане. И если завтра народ на основе честных и справедливых выборов решит, что мы должны уйти, мы уйдем".

Пашинян также не разделяет мнения о том, что поражение в Капане его кандидата связано с негативной реакцией сюникценв на назначение губернатором области экс-заместителя начальника Полиции Унана Погосяна.