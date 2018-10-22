Понедельник, 22 Октября 2018 16:19

АрмИнфо. Республиканская партия Армении против представленного правительством проекта по внесению изменений в Избирательный кодекс. Об этом говорится в заявлении РПА.

В заявлении партии, в частности, отмечается: "Как известно для проведения удачных избирательных реформ необходимо провести широкие обсуждения, как с представителями общественности, так и с политическими силами. Однако то, как было организовано обсуждение проекта закона, и то, как он был представлен в парламент, свидетельствую о том, что правительство приняло диаметрально противоположную политику.

Еще в августе рабочая группа парламента подытожила результаты своей работы и направила предложения в правительство. Но предложения всех четырех парламентских фракций были проигнорированы правительством.

Проект реформ в ИК был представлен в парламент 17 октября. Это значит, что фракции парламента для ознакомления с документом имели всего 2 рабочих дня. Данный проект с также же поспешностью был представлен не только в парламент, но и в Венецианскую комиссию. В

комиссию проект закона был представлен несколько дней назад. По сути, впервые Венецианская комиссия лишена возможности выразить свое мнение и предложения относительно изменений до принятия закона Национальным Собранием. Нет также позиции БДИПЧ ОБСЕ.

Представленные в проекте закона изменения, планируется применить в ходе предстоящих досрочных выборов в парламент. В целом, будучи не

против проведения досрочных парламентских выборов, мы всегда высказывались против той поспешности, с которой пытаются провести их".

В заявлении также подчеркивается, что проведение выборов в течение двух месяцев под давлением исполнительной власти лишает политические силы возможности возобновить и пересмотреть тактику в соответствии с новыми избирательными правилами, а это противоречат международным стандартам. "Венецианская комиссия отметила, что, несмотря на то, что реформы в избирательной системе не могут трактоваться как отрицательное явление, однако, отрицательным является ее изменение прямо перед выборами. Комиссия советует провести реформы, как минимум, за год до выборов. Исходя из всего вышесказанного, РПА выступает против представленного проекта по внесению изменений в Избирательный кодекс".