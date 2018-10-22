Понедельник, 22 Октября 2018 15:47

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с советником президента США Дональда Трампа, экс-мэром Нью- Йорка Рудольфо Джулиани и председателем Союза армян России Ара Абрамяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, на встрече Тоноян представил атмосферу безопасности, сложившуюся вокруг Армении. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки,

Стороны особо выделили роль армянской общины США, в частности, Нью-Йорка как в жизни штатов, так и в армяно-американских отношениях.