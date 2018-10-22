Понедельник, 22 Октября 2018 15:31

АрмИнфо.Партия АРФ "Дашнакцутюн" приняла решение участвовать в досрочных выборах в Национальное Собрание. Данное решение было принято в ходе 22 внеочередного заседания Верховного Собрания АРФД.

В заявлении партии, в частности, говорится: "АРФД приняла решение участвовать в досрочных выборах в парламент, руководствуясь своей преданностью национальному духу, Республике Арцах, а также идее установления социальной и экономической справедливости в стране>.

При этом АРФД подчеркивает непозволительность проведения досрочных выборов в декабре без реализации полных законодательных изменений в

ИК. Верховное Собрание выражает свою озабоченность решением провести досрочные выборы столь поспешно, а также недостаточными гарантиями для проведения свободных, справедливых, транспарентных и конкурентных выборов, предусмотренных программой правительства. "Партия "Дашнакцутюн", как оппозиция, независимо от результатов выборов, всегда будет иметь свою принципиальную позицию по всем вопросам и предпринимать соответствующие шаги",- говорится в заявлении.