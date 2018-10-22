Понедельник, 22 Октября 2018 15:12

АрмИнфо.Советник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани считает Геноцид армян историческим фактом.

Так, сегодня во время посещения мемориального комплекса "Цицернакаберд", советник Трампа, отвечая на вопрос о том, должна ли администрация президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян, частности, сказал: "Считаю, что это исторический факт. Но я здесь нахожусь в другом статусе, а именно, с частным визитом".

Он особо выделил частный статус своего визита, и заявил о желании ознакомиться с некоторыми фактами армяно-американских отношений. Советник также поспешил добавить, что вопросы, связанные с развитием отношений между Ереваном и Вашингтоном в компетенции правительств двух стран. Джулиани также сказал, что впервые находится в Армении.

Примечательно, что Джулиани посетил музей-институт Геноцида, возложил цветы к Мемориалу, однако он не спустился к Вечному огню, аргументировав это плохим самочувствием. В парке мемориала Джулиани также посадил ель