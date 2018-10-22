Понедельник, 22 Октября 2018 15:12

АрмИнфо. У здания Национального Собрания Армении утром прошла акция протеста инициативы "Руль справа". Как сообщает корреспондент АрмИнфо, митингующие требовали отменить запрет на ввоз праворульных машин в Армению.

Участники акции отмечали, что на границе Армении и Грузии скопилось более 200 праворульных машин, а также большое количество машин простаивают на территории Грузии. Участники акции подчеркнули, что их машины находятся "в плену" на границе. "Так как в парламенте пройдет заседание, в котором примет участие также и.о. премьер- министра Никол Пашинян мы решили провести акцию именно здесь, чтобы получить ответ на данный вопрос", - подчеркнул один из участников акции.

В свою очередь пришедший для беседы с участниками акции и.о. министра транспорта Акоп Аршакян заявил, что в настоящее время ввоз праворульных машин в страну запрещен. "Национальное Собрание либо должно принять новый закон, либо внести поправки в закон, до этого правительство ничем не может помочь", - подчеркнул Аршакян, заявив, что по данному вопросу можно обратиться в таможенные, налоговые или иные органы.

Отметим, что с 1 апреля 2018 года в Армении запрещен импорт праворульных транспортных средств. С 1 октября запрет начал действовать в рамках требований технического регламента Таможенного союза. Изначально под общественным прессингом планировалось запретить ввоз праворульных машин временно. Но впоследствии правительство из законопроекта изъяло слово "временный", и парламент Армении 1 марта 2018 года во втором и окончательном чтении одобрил документ.