Понедельник, 22 Октября 2018 14:55

АрмИнфо.Зампред Республиканской партии, глава комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян призвал новые власти Армении не повторять ошибки РПА.

"В свое время представители Республиканской партии делали некоторые шаги, с которыми, в глубине души были не согласны. Одна из причин краха правления Республиканской партии заключалась в том, что иногда они говорили такие вещи, с которыми в глубине души были не согласны.

Не подделывайте себя. Не нужно повторять наши ошибки и идти наперекор себе, ведь это и привело к краху нашей власти", - заявил Ашотян.

Касаясь поправок Избирательного Кодекса, он заявил, что принимать столь серьезный документ в 24-часовом режиме, не демократично. "То же самое сказала Венецианская комиссия, что со дня принятия ИК до выборов должно пройти не менее года. При этом она подчеркнула, что этот принцип может быть нарушен лишь если вокруг вопроса существует политическая консолидация. Но сегодня вокруг проекта реформ ИК нет политической консолидации. Вот и получается, что мы сейчас нарушаем нормы демократии и прав",- заключил Ашотян.

Отметим, что в НС проходит обсуждение проекта поправок к ИК и пакета смежных законов. Кабинет министров предложил, чтоб он был обсужден в 24-часовом режиме, однако позже было дано согласие провести обсуждение в 72-часовом режиме.