Понедельник, 22 Октября 2018 14:53

АрмИнфо. Вечером 23 октября истекает неделя со дня отставки премьер-министра, и 24 октября вне зависимости от того, будет ли выдвинута кандидатура на пост премьер-министра или нет должно пройти внеочередное заседание парламента. Об этом 22 октября в беседе с журналистами заявила вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян.

"Между юристами есть определенное несогласие относительно того, как трактовать статью Конституции, которая касается голосования по кандидатуре премьер-министра после первого раунда. Некоторые считают, что кандидатура должна быть выдвинута, но не избрана, другие склоняются к тому, что кандидатура вообще не должна быть выдвинута", - отметила Ованнисян.

Что касается позиции РПА, то Ованнисян заверила, что в своих шагах партия будет ориентироваться исключительно самостоятельно, вне зависимости от позиции правительства.

"Сюрпризов в виде выдвижения своего кандидата на должность премьера не будет. Как интерпретировать Конституцию, пусть решает правительство. У меня есть своя позиция и чуть позже я ее озвучу, а правительство пусть выбирает, какое из двух решений для них наиболее безопасно", - подчеркнула Арпине Ованнисян. Отметим, что в соответствии с 149 статьей Конституции, если премьер-министр не избирается в течение семи дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр так и не будет избран, парламент распускается силой закона.