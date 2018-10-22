Понедельник, 22 Октября 2018 14:20

АрмИнфо. Замминистра юстиции Сурен Крмоян в рамках рабочего визита в Вену провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, координатором экономической и экологической деятельности ОБСЕ, послом Вук Жугичем и советником офиса по борьбе с отмыванием денег Управления ООН по наркотикам и преступности Алексеем Фещенко.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста, на встречах обсуждался широкий спектр вопросов, связанных борьбой с коррупцией.

Крмоян рассказал о приверженности новых властей борьбе с коррупцией и безоговорочной поддержке граждан антикоррупционной политики правительства.

На встрече была достигнута договоренность с ОБСЕ о реализации совместных антикоорупционных программ, а также внедрения более эффективной программы по расследованию коррупционных преступлений.

Генсек ОБСЕ положительно расценил процессы в Армении, поинтересовался нынешним этапом проводимых работ, и заверил, что Организация рядом с республикой на пути реализации реформ. Он заявил о готовности структуры углублять сотрудничество с РА для установления более высоких стандартов в области борьбы с коррупцией в республике.