Понедельник, 22 Октября 2018 14:19

АрмИнфо. Бывший мэр Нью-Йорка, советник президента США по линии кибербезопасности Рудольф Джулиани посетил мемориал Геноцида армян Цицернкаберд.

Он побывал в Музее-институте Геноцида, затем возложил цветы к Мемориалу. Однако он не спустился к Вечному огню из-за плохого самочувствия. В парке Мемориала Джулиани посадил ель.

Отметим, что США не признали Геноцид армян. Джулиани прибыл в Ереван для участия в Третьем международном форуме Евразийского партнерства.