Понедельник, 22 Октября 2018 14:03

АрмИнфо. "У Армении, и у меня лично сформировались честные и доверительные отношения с нашими международными партнерами, особенно с президентом России Владимиром Путиным". Об этом в беседе с журналистами подчеркнул и.о. премьера Армении Никол Пашинян, касаясь заявления замминистра иностранных дел РА Шаварша Кочаряна о том, что Россия с ревностью относится к контактам Армении с другими странами.

"В наших отношениях с международными партнерами, с Россией нет темных углов ",- заверил Пашинян. Касаясь отношений с главой России Владимиром Путиным, он заметил, что они доверяют друг другу и с пониманием относятся к позиции друг друга. "Это не означает, что мы во всех вопросах согласны друг с другом или у нас во всем идентичные позиции, просто мы доверяем друг другу и уважаем позиции друг друга",- резюмировал Пашинян.