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|Пашинян: До сих пор не удалось наладить интенсивные контакты с США
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|Министр юстиции РА: Завершился процесс административной амнистии
|21-25 октября на территории Армении ожидается переменная облачность и кратковременные дожди
|Сотрудники медеплавильного комбината Алаверди требуют обеспечить дальнейшую работу комбината, независимо от вопроса о его принадлежности
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|Мэр Еревана: Расширение связей с Москвой для нас важно
|Пашинян: экономические связи с Ливаном необходимо привести в соответствие с политическими
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|Ариэль Коэн: В ходе визита Джона Болтона США могут оказать на Армению давление с целью ограничить связи Еревана с Тегераном
|Никол Пашинян считает Сюникскую область стержневым регионом Армении, заслуживающем особого внимания
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АрмИнфо. "У Армении, и у меня лично сформировались честные и доверительные отношения с нашими международными партнерами, особенно с президентом России Владимиром Путиным". Об этом в беседе с журналистами подчеркнул и.о. премьера Армении Никол Пашинян, касаясь заявления замминистра иностранных дел РА Шаварша Кочаряна о том, что Россия с ревностью относится к контактам Армении с другими странами.
"В наших отношениях с международными партнерами, с Россией нет темных углов ",- заверил Пашинян. Касаясь отношений с главой России Владимиром Путиным, он заметил, что они доверяют друг другу и с пониманием относятся к позиции друг друга. "Это не означает, что мы во всех вопросах согласны друг с другом или у нас во всем идентичные позиции, просто мы доверяем друг другу и уважаем позиции друг друга",- резюмировал Пашинян.
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|Пашинян призвал отказаться от политического расизма
|Пашинян призвал народ собраться и сказать свое слово в случае саботажа в процессе роспуска парламента
|Пашинян: В Армении усилилась волна постреволюционной эйфории
|РПА против представленного правительством проекта по внесению изменений в Избирательный кодекс
|Давид Тоноян представил Рудольфо Джулиани атмосферу безопасности вокруг Армении
|Партия АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в досрочных выборах в Национальное Собрание
|Рудольфо Джулиани считает Геноцид армян историческим фактом
|Участники акции "Руль справа" требуют разрешить ввоз машин с правым рулем в Армению
|Армен Ашотян призвал новые власти Армении не повторять ошибки РПА
|Арпине Ованнисян: РПА будет следовать решению партии, а не командам правительства
|Армения и ОБСЕ договорились реализовывать совместные антикоррупционные программы
|Советник Трампа в Ереване почтил память жертв Геноцида армян
|Пашинян не согласился с мнением Шаварша Кочаряна о том, что Россия с ревностью относится к Армении
|Министр: Правительство Армении согласно втрое увеличить сроки обсуждений в Национальном Собрании РА проекта поправок в Избирательном кодексе
|Пашинян: До сих пор не удалось наладить интенсивные контакты с США
|Камо Ареян продолжит работу в Ереванской мэрии: Первые назначения Айка Марутяна
|Пашинян не исключил возможности включения в свой пропорциональный список лиц, связанных с РПА
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|Представители правящей силы одержали победу на местных выборах в Армении
|Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Ливане: в Армении больше нет экономических монополий и коррупции
|Мэр Еревана выразил готовность углублять связи с Бейрутом, Марселем и Санкт- Петербургом
|Никол Пашинян присутствовал на божественной литургии, посвященной 50-летию со дня рукоположения Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого
|Между арцахским городом Шуши и французским городом Сент-Этьен подписана Декларация о дружбе
|Бывший американский сопредседатель МГ ОБСЕ по Карабаху защищает Москву, критикуя Вашингтон
|Родственники полицейских, обвиняемых в пытках, требуют освободить их из-под стражи
|VivaCell-MTS к 2800-летию Еревана приготовил сюрприз для абонентов тарифных планов "X" и "Y"
|Министр юстиции РА: Завершился процесс административной амнистии
|21-25 октября на территории Армении ожидается переменная облачность и кратковременные дожди
|Сотрудники медеплавильного комбината Алаверди требуют обеспечить дальнейшую работу комбината, независимо от вопроса о его принадлежности
|Венецианская комиссия Совета Европы не будет препятствовать процессу устойчивого развития Армении
|Мэр Еревана: Расширение связей с Москвой для нас важно
|Пашинян: экономические связи с Ливаном необходимо привести в соответствие с политическими
|Никол Пашинян прибыл в Бейрут
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го октября
|Ариэль Коэн: В ходе визита Джона Болтона США могут оказать на Армению давление с целью ограничить связи Еревана с Тегераном
|Никол Пашинян считает Сюникскую область стержневым регионом Армении, заслуживающем особого внимания
|В восстановленном итальянцами Музее современного искусства “Ай Арт” в Ереване проходит уникальная выставка мирового модерна
|В рамках 85-го юбилейного сезона в театре оперы и балета имени А.Спандааряна 20 октября состоится концерт "Ночь в опере"
|Камо Ареян освобожден от должности первого заместителя мэра Еревана
|Президент Армении и мэр Еревана обсудили перспективы развития столицы
|Чего ожидают в Вашингтоне от поездки Болтона на Кавказ
|Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба культурно-историческому памятнику по адресу Арами 23
|IDBank 22 октября выпустит 6-ой транш долларовых именных купонных облигаций в объеме $5 млн
|Электронный кошелек Beeline BeeMoney поможет оплатить даже утренний кофе
|Микаел Мелкумян: Я не слышал о том, что партия ППА намерена принять участие в выборах в парламент блоком с партией "Сасна Црер"
|В Ереване состоялись армяно-украинские межмидовские политические консультации
|Представитель FAO: В Армении недоедает 9,6% детей в возрасте до пяти лет
|Парламентская комиссия одобрила проект по внесению изменений в ИК
|В Ереване презентовали книгу "Перспективы совмещения европейского и евразийского интеграционных процессов: пример Армении"
|Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
|Банк ВТБ (Армения) оказал финансовое содействие спортсмену по армрестлингу
|Пашинян принял участников заседания Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
|Глазьев и Джулиани примут участие в ереванском Евразийском форуме
|Партия "Альянс" решила принять участие в выборах отдельно, со своим списком
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Страсти вокруг Федерации бокса Армении накаляются: Председатель федерации обвиняет главу НОК Гагика Царукяна в саботаже и провокациях
|Компания "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" напоминает - страховые мошенничества уголовно наказуемы
|В Армению прибудет советник Трампа Руди Джулиани
|Мнацаканян: СEPA важный инструмент для поощрения реформ в Армении
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