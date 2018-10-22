Понедельник, 22 Октября 2018 13:58

АрмИнфо. Правительство Армении согласно втрое увеличить сроки обсуждений в Национальном Собрании РА проекта поправок в Избирательном кодексе страны и в пакете смежных законов. Об этом 22 октября на внеочередном заседании парламента заявил исполняющий обязанности министра юстиции РА Артак Зейналян, представивший пакет в первом чтении.

По словам Артака Зейналяна, теперь вместе 24 часов, отведенных ранее на обсуждения, устанавливается срок в 72 часа. И.о. министра

подчеркнул, что столь скорое рассмотрение конституционного Избирательного кодекса обусловлено сложившейся в стране форс­мажорной ситуацией. Он напомнил, что после выборов в Совет старейшин Еревана в народа появились определенные ожидания на проведение внеочередных прозрачных и справедливых парламентских выборов. Кроме того, в программе нового правительства РА четко оговорены сроки проведения этих выборов в течение года.

Как отметил министр, согласно поправкам, выборы в Национальное Собрание Армении будут проходить исключительно по пропорциональным спискам, ныне действующая рейтинговая система выборов полностью исключается. "Проходной порог снизится на один процент, в результате чего для партий он составит 4%, а для блоков 6%. Также планируется, что минимальное число политических сил прошедших в парламент, вне зависимости от проходного порога составит 4, а не 3. "То есть, парламент будет сформирован как минимум из 4 политических сил", - подчеркнул Зейналян, добавив, что снижается и размер избирательного залога, который вместо 10 млн драмов составит 7,5 млн драмов. Артак Зейналян также заметил, что были несколько изменены правила предвыборной агитации. "Даны более широкие возможности для осуществления агитации за счет общественных ресурсов - увеличилось бесплатное время в эфире, установлено, что должны осуществляться теледебаты, и как минимум один из них должен быть на уровне первых номеров списка. Также установлена норма, согласно которой служащие вооруженных сил Армении должны иметь больше возможностей для ознакомления с предвыборными программами, в том числе, они должны иметь возможности для просмотра теледебатов. Министр также заметил, что предусматриваются некоторые реформы в тех нормах, которые касаются подтасовок результатов выборов.