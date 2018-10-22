Понедельник, 22 Октября 2018 13:57

АрмИнфо.Страны Евразийского экономического союза должны выработать единые механизмы по предотвращению возможных негативных явлений в мировой экономике. С подобным призывом к участникам третьего форума "Евразийская неделя", открывшегося в Ереване 22 октября, обратился первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин.

По его словам, практически все международные финансовые центры обращают внимание на близкое и существенное замедление темпов роста мировой экономики. В этой ситуации, странам ЕАЭС необходимо предпринять меры по ослаблению влияния негативных явлений в мировой экономике на страны Союза. Первый заместитель премьер-министра Казахстана констатировал, что в настоящее время рост товарооборота между странами ЕАЭС вырос на 15%, а с третьими странами - на 23%. "Однако прогнозы на будущее мировой экономики неутешительные, и необходимо разработать и принять общие меры в целях минимизации негативных последствий", - подчеркнул Аскар Мамин.

Он также добавил, что Казахстан в рейтинге Всемирного Банка Doing business занимает 36-ую позицию в мире, и поставлена задача войти в число 20. Этого, по словам казахстанского вице- премьера, можно добиться, в том числе, путем улучшения предпринимательской среды на всем пространстве ЕАЭС. Отмети, что 22 октября в Ереване стартовал форум "Евразйиская неделя". Свое участие в нем подтвердили около 2000 участников и более 150 спикеров, в числе которых вице-премьеры и министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств-членов ЕАЭС. Заявлены участники из России, Армении, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Соединенного Королевства, США, Таджикистана, Тайваня, Узбекистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины. В программу вошли свыше 30 дискуссионных мероприятий. Трехдневный форум открылся пленарным заседанием "Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции", в котором принимают участие руководство Республики Армения, вице-премьеры и министры стран Союза. Среди других глобальных тем - "Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС", "Внешнеэкономическая деятельность ЕАЭС как источник экономического роста и фактор устойчивости в развитии бизнеса", "Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов". Также пройдут круглые столы на темы: "Совершенствование положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования", "Цифровая прослеживаемость в ЕАЭС: перспективы развития". Кроме того, в рамках форума пройдет финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы". Впервые в рамках Форума организована выставка, на которой представлены экспортно- ориентированные компании Союза из различных секторов экономики.