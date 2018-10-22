Понедельник, 22 Октября 2018 13:55

АрмИнфо. Армения поддерживает очень интенсивные контакты на высоком уровне со всеми международными партнерами. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

При этом он с сожалением констатировал, что с США до сих пор не удалось наладить интенсивные контакты. Тем не менее, он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем удастся активизировать контакты и с США. "Мы собираемся интенсифицировать наши связи",- констатировал Пашинян.