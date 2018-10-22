Понедельник, 22 Октября 2018 12:53

АрмИнфо.Бывший вице-мэр Еревана Камо Ареян, несмотря на свою отставку, не покинет столичную мэрию и продолжит работать там уже в статусе первого советника нового градоначальника Айка Марутяна.

Отметим, что Ареян работал на посту вице-мэра Еревана с 2003 года. Ранее АрмИнфо уже сообщало, что, несмотря на отставку Ареяна, ему в столичной администрации предложили другую ответственную должность, и экс-вице-мэр обещал подумать над предложением.

Также стало известно, что Марутян назначил главным архитектором столицы известного музыканта и архитектора Артура Месчяна. Отметим, что по проекту Месчяна построены новый корпус музея-института древних рукописей Матенадаран и здание музея Комитаса.

Это втрое назначение Месчяна на посту главного архитектора Еревана. Ранее он занимал эту должность в 1996-97 гг. в период правления Армянского общенационального движения.