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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности включения на парламентских выборах в пропорциональный список возглавляемой им силы лиц, связанных с Республиканской партией. Об этом в беседе с журналистами заявил сам Пашинян.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует необходимость в консолидации и открытии путей для продвижения профессиональных кадров. <Смотрите, как Сержу Саргсяну удавалось долгие годы удержать власть? Если посмотреть структуру власти, то становится очевидным, что он сохранял власть благодаря привлечению в систему управления профессионалов.
Причем, когда они назначались на те или иные должности, им никто не говорил, что надо грабить страну. Наоборот, им говорили, что необходимо занять ту или иную должность во имя благополучия страны и народа. Ну а после того, как эти люди соглашались на эти должности, им говорили, что во имя народа и государства надо "закрыть глаза" на то или иное явление. Потом пятое, десятое, пока эти люди осознавали, что по уши погрязли в каких-то процессах. Еще раз говорю, будь то я, Унан Погосян или кто-либо другой, если выяснится, что кто-то замешан в противоправных действиях, он должен быть наказан>,- заявил Пашинян.
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|Пашинян призвал народ собраться и сказать свое слово в случае саботажа в процессе роспуска парламента
|Пашинян: В Армении усилилась волна постреволюционной эйфории
|РПА против представленного правительством проекта по внесению изменений в Избирательный кодекс
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|Партия АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в досрочных выборах в Национальное Собрание
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|Арпине Ованнисян: РПА будет следовать решению партии, а не командам правительства
|Армения и ОБСЕ договорились реализовывать совместные антикоррупционные программы
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|Пашинян не согласился с мнением Шаварша Кочаряна о том, что Россия с ревностью относится к Армении
|Министр: Правительство Армении согласно втрое увеличить сроки обсуждений в Национальном Собрании РА проекта поправок в Избирательном кодексе
|Пашинян: До сих пор не удалось наладить интенсивные контакты с США
|Камо Ареян продолжит работу в Ереванской мэрии: Первые назначения Айка Марутяна
|Пашинян не исключил возможности включения в свой пропорциональный список лиц, связанных с РПА
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|Представители правящей силы одержали победу на местных выборах в Армении
|Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Ливане: в Армении больше нет экономических монополий и коррупции
|Мэр Еревана выразил готовность углублять связи с Бейрутом, Марселем и Санкт- Петербургом
|Никол Пашинян присутствовал на божественной литургии, посвященной 50-летию со дня рукоположения Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого
|Между арцахским городом Шуши и французским городом Сент-Этьен подписана Декларация о дружбе
|Бывший американский сопредседатель МГ ОБСЕ по Карабаху защищает Москву, критикуя Вашингтон
|Родственники полицейских, обвиняемых в пытках, требуют освободить их из-под стражи
|VivaCell-MTS к 2800-летию Еревана приготовил сюрприз для абонентов тарифных планов "X" и "Y"
|Министр юстиции РА: Завершился процесс административной амнистии
|21-25 октября на территории Армении ожидается переменная облачность и кратковременные дожди
|Сотрудники медеплавильного комбината Алаверди требуют обеспечить дальнейшую работу комбината, независимо от вопроса о его принадлежности
|Венецианская комиссия Совета Европы не будет препятствовать процессу устойчивого развития Армении
|Мэр Еревана: Расширение связей с Москвой для нас важно
|Пашинян: экономические связи с Ливаном необходимо привести в соответствие с политическими
|Никол Пашинян прибыл в Бейрут
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го октября
|Ариэль Коэн: В ходе визита Джона Болтона США могут оказать на Армению давление с целью ограничить связи Еревана с Тегераном
|Никол Пашинян считает Сюникскую область стержневым регионом Армении, заслуживающем особого внимания
|В восстановленном итальянцами Музее современного искусства “Ай Арт” в Ереване проходит уникальная выставка мирового модерна
|В рамках 85-го юбилейного сезона в театре оперы и балета имени А.Спандааряна 20 октября состоится концерт "Ночь в опере"
|Камо Ареян освобожден от должности первого заместителя мэра Еревана
|Президент Армении и мэр Еревана обсудили перспективы развития столицы
|Чего ожидают в Вашингтоне от поездки Болтона на Кавказ
|Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба культурно-историческому памятнику по адресу Арами 23
|IDBank 22 октября выпустит 6-ой транш долларовых именных купонных облигаций в объеме $5 млн
|Электронный кошелек Beeline BeeMoney поможет оплатить даже утренний кофе
|Микаел Мелкумян: Я не слышал о том, что партия ППА намерена принять участие в выборах в парламент блоком с партией "Сасна Црер"
|В Ереване состоялись армяно-украинские межмидовские политические консультации
|Представитель FAO: В Армении недоедает 9,6% детей в возрасте до пяти лет
|Парламентская комиссия одобрила проект по внесению изменений в ИК
|В Ереване презентовали книгу "Перспективы совмещения европейского и евразийского интеграционных процессов: пример Армении"
|Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
|Банк ВТБ (Армения) оказал финансовое содействие спортсмену по армрестлингу
|Пашинян принял участников заседания Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
|Глазьев и Джулиани примут участие в ереванском Евразийском форуме
|Партия "Альянс" решила принять участие в выборах отдельно, со своим списком
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Страсти вокруг Федерации бокса Армении накаляются: Председатель федерации обвиняет главу НОК Гагика Царукяна в саботаже и провокациях
|Компания "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" напоминает - страховые мошенничества уголовно наказуемы
|В Армению прибудет советник Трампа Руди Джулиани
|Мнацаканян: СEPA важный инструмент для поощрения реформ в Армении
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