Понедельник, 22 Октября 2018 12:35

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности включения на парламентских выборах в пропорциональный список возглавляемой им силы лиц, связанных с Республиканской партией. Об этом в беседе с журналистами заявил сам Пашинян.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует необходимость в консолидации и открытии путей для продвижения профессиональных кадров. <Смотрите, как Сержу Саргсяну удавалось долгие годы удержать власть? Если посмотреть структуру власти, то становится очевидным, что он сохранял власть благодаря привлечению в систему управления профессионалов.

Причем, когда они назначались на те или иные должности, им никто не говорил, что надо грабить страну. Наоборот, им говорили, что необходимо занять ту или иную должность во имя благополучия страны и народа. Ну а после того, как эти люди соглашались на эти должности, им говорили, что во имя народа и государства надо "закрыть глаза" на то или иное явление. Потом пятое, десятое, пока эти люди осознавали, что по уши погрязли в каких-то процессах. Еще раз говорю, будь то я, Унан Погосян или кто-либо другой, если выяснится, что кто-то замешан в противоправных действиях, он должен быть наказан>,- заявил Пашинян.