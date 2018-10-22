Понедельник, 22 Октября 2018 12:21

АрмИнфо." Несомненно, армяне должны участвовать в процессе государственного строительства в Армении, но нам нужно консолидироваться на более высоком институциональном уровне", - отметил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в посольстве Республики Армения в Ливане.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа РА, Никол Пашинян ответил на ряд вопросов представителей армянской общины Ливана, которые касались развития Армении, связей Армения-Диаспора, отраслевых реформ, приоритетов экономического развития Армении, репатриации, сотрудничества между государством и церковью и т.д.

Коснувшись отношений Армения-Диаспора, Никол Пашинян отметил: "Для нас важно, чтобы в конце концов все проблемные аспекты в отношениях Армения-Диаспора, решились на этом этапе. Несомненно, армяне должны участвовать в процессе государственного строительства в Армении, но нам нужно консолидироваться на более высоком институциональном уровне. Диаспора и Армения сегодня сплочены в результате сформированной после революции позитивной атмосферы, которую нужно кристаллизовать и зафиксировать конкретные результаты".

Исполняющий обязанности премьер-министра также затронул деятельность Всеармянского фонда "Айастан", призвав доверять деятельности фонда и помогать фонду в мероприятиях, направленных на повышение прозрачности деятельности и эффективности расходов. "Очень важно доверие, и я надеюсь, что отношения Армения- Диаспора будут основаны, прежде всего, на доверии", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития демократии в Армении, исполняющий обязанности премьер-министра отметил: "В Армении нет альтернативы демократии, и я исключаю, чтобы при нашей власти в Армении выборы были фальсифицированы. Пресса в Армении никогда не была настолько свободной, насколько сегодня, экономическая и политическая деятельность, возможность выражения мнения в Армении никогда не были настолько свободны, как сейчас. Сегодня правительство Армении пользуется очень большой поддержкой народа, и это беспрецедентно в истории Третьей Республики, и если есть доминирование, то это доминирование народа". Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Армения продолжит уверенно двигаться вперед по пути демократии.

Никол Пашинян представил видение экономического развития Армении, отметив, что экономика Армении основана на горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и азартных играх: эта структура должна быть изменена, и правительство поставило перед собой цель превратить Армению из аграрной страны в технологическую страну. "Мы с ожидаем инвестиций в сфере информационных и высоких технологий. Но в целом Армения должна быть страной-производителем: есть большой потенциал в сферах алмазной промышленности, ювелирных изделий, легкой промышленности, туризма, технологического сельского хозяйства, и все это помещается в рамки концепции экологической, зеленой Армении", - подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра, отметив важность участия специалистов из диаспоры в развитии и структурной перестройке экономики. Он также представил подробную информацию об улучшении инвестиционного климата и реформировании налогового законодательства.

На встрече также прозвучали вопросы общенациональной повестки, в том числе об урегулировании арцахского конфликта. Никол Пашинян отметил, что вопросы общенациональной повестки должны быть обсуждены в едином формате, в котором будут задействованы различные слои армянского народа. Коснувшись нагорно- карабахского конфликта, исполняющий обязанности премьер-министра сказал: "Очень часто представители международного сообщества или на разных переговорах мне задают вопрос о том, готова ли Армения к компромиссам. Я обычно даю следующий ответ на этот вопрос: "А готов ли Азербайджан к компромиссам?" Я не считаю, что Армения должна первой ответить на этот вопрос, и почему-то, после избрания на пост премьер-министра Армении, я чувствую, что существует такая логика, что не знаю, кто и где решил, что первой на этот вопрос должна ответить Армения. Армения не собирается первой отвечать на этот вопрос. Как минимум, ответ должен быть синхронным. А Азербайджан готов к компромиссу? Это вопрос, ответ на который должен быть сформулирован синхронно. Я говорил, что мы будем адекватны в любой ситуации, и Армения, и правительство Армении никогда не должны терять чувство адекватности.

Что касается рамок урегулирования конфликта, то я с трудом могу представить решение вопроса без уточнения статуса Арцаха. Это факт, который мы подчеркиваем во всех своих выступлениях: безопасность и статус Арцаха являются краеугольным камнем для урегулирования конфликта", - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра, говоря о методологии урегулирования арцахской проблемы, отметил, что в нашей действительности существует странное восприятие, которое иногда высказывается в прессе и заявлениях некоторых политиков. "Иногда придается такой оттенок, что создается впечатление, что кто-то думает, что в Армении может быть такое правительство, которое думает, что может тайно решить проблему Арцаха. В последние двадцать лет это постоянно муссируется. Как может какая-либо власть, даже худшее правительство с плохими намерениями, тайно решить карабахский вопрос? Я предлагаю вообще отказаться от этого дискурса. Однажды я сказал, и я говорю об этом во время переговоров, что если будет какой-либо вариант урегулирования конфликта и я сам буду убежден, что это хороший вариант, то я представлю его нашему народу в Армении и диаспоре, и народ решит, хочет ли такого варианта или нет. Я предлагаю полностью исключить теорию заговора в контексте урегулирования карабахского конфликта. Такого не может быть априори, потому что эту проблему невозможно решить втайне.

И следующее: я говорю об Армении и диаспоре, но самым важным, решающим фактором является позиция правительства Арцаха и арцахского народа по этому вопросу. Даже если Армения и диаспора скажут, что это хороший вариант, а народ Арцаха скажет, что это плохой вариант, значит, это плохой вариант. Народ Арцаха имеет решающий голос в этом вопросе, и мнение арцахского народа и властей Арцаха имеет решающее значение для урегулирования вопроса. Это не может означать, что мы каким-либо образом отвергаем переговоры, но мы говорим, что это общенациональная проблема, которую мы должны решать вместе. Исключено, чтобы отдельно взятая власть, даже с самой сильной поддержкой народа, смогла решить эту проблему окольным путем. Если даже в какой-то момент попытается, то за одну минуту потеряет все доверие. Это очевидно, и здесь мы должны быть предельно четкими", - заключил Никол Пашинян.