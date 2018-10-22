Понедельник, 22 Октября 2018 12:18

АрмИнфо. Представители правящей силы одержали победу на местных выборах в Армении. 21 октября выборы прошли в 49 общинах республики. Мэром города Раздан был избран сын соратника премьера Никола Пашиняна Сасуна Микаеляна Севак Микаелян. Он получил 10 681 голосов разданцев. Меж тем его оппонент, беспартийный Левон Степанян получил 4 819 голосов.

Другая соратница премьера Диана Гаспарян стала мэром Эчмиадзина, набрав 4519 голосов. Отметим, что эта первая женщина-мэр за всю историю третьей республики.

В Армавире также победу одержал представитель властей Давид Худоян, набравший 6693 голосов. А вот в городе Капан кандидат, поддерживаемый Пашиняном Нарек Бабаян с 8499 голосами проиграл беспартийному Геворку Парсяну, получившему 10 507 голосов.

Многие эксперты считают это ответом капанцев на назначение губернатором Сюника экс-заместителя начальника Полиции Унана Погосяна.

Меж тем, на выборах в советы сельских старейшин в некоторых регионах победу одержали и представители бывших властей. Генеральная прокуратура Армении подготовила материалы по 16 случаям нарушения законодательства в ходе выборов.