Понедельник, 22 Октября 2018 12:00

АрмИнфо."Наша самая важная миссия - сделать так, чтобы народ в Армении чувствовал себя уважаемым, верил в себя, в свои силы, в то, что для нас нет неразрешимых проблем", - отметил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с

представителями армянской общины в посольстве Республики Армения в Ливане.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа РА, приветствуя участников встречи, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сказал в своем выступлении: "Для меня большая честь быть здесь сегодня и иметь возможность общаться с вами. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, потому что все это время мы чувствовали ваше тепло и поддержку. Это было очень важно для нас и дало нам много сил, чтобы мы могли оставаться сильными в моменты, когда казалось, что потрясения неизбежны. В течение этого периода мы давали себе отчет и продолжаем так же воспринимать ситуацию: те изменения, которые мы начали, и статус, который у нас есть сегодня, - большая ответственность и честь для нас не только перед народом Армении, но и всеми армянами. Я хочу заверить вас, что мы полностью готовы нести эту ответственность, и это еще раз подтвердилось сегодня: поистине очень почетно видеть поддержку наших традиционных партий, организаций, всех наших соотечественников. Я хочу сказать в двух словах, что мы хотим сделать, и каковы основные изменения, которые должны произойти или происходят в Армении.

Первой и наиболее важной является демократия, которая для нас является не теоретическим положением: очень важно индивидуальное понимание демократии. Можно много обсуждать, что стало причиной того, что граждане Армении решили совершить эти изменения, можно привести экономические, социальные и правовые причины.

Но я считаю, что самым большим требованием народа и граждан Армении было то, чтобы их уважали и не презирали в собственной стране. Это самое главное, чего граждане Армении, живущие в Армении люди требуют от властей и будут требовать от любых властей, потому что у нас, у армян, есть особое чувство достоинства, и ожидаемое народом уважение является самым важным фактором, который привел к изменениям.

Наша самая важная миссия - сделать так, чтобы народ Армении чувствовал себя уважаемым, чтобы армянский народ верил в себя, в свои силы, в то, что для нас нет неразрешимых проблем. Мы просто должны суметь объединить наш национальный потенциал, сформулировать и уточнить нашу национальную повестку, и каждый на своем месте, в рамках своих сил должен приложить все усилия для реализации этой повестки. В этой связи я считаю важным установление демократии в Армении.

Раньше в качестве оппозиционного политического деятеля я уже несколько раз говорил и сейчас хочу повторить в статусе премьер-министра Республики Армения: мы сегодня пользуемся доверием народа, мы представляем Армению, будучи властями Армении, и когда мы достигнем определенных свобод, защиты прав человека, создания независимой судебной системы, экономических и политических успехов, даже в этом случае я не буду считать завершенной миссию революции и нашу миссию. Для меня и моей политической команды наша миссия будет считаться завершенной тогда, когда мы достигнем власти через свободные, справедливые, демократические выборы или покинем власть по воле народа. Это очень важное условие, поскольку, в конце концов, очень важно, чтобы народ Армении знал и четко осознавал, что не власть решает, какой выбор должен делать народ, а народ определят, какая власть будет сформирована в Армении.

В этой связи мы должны констатировать, что восстановление избирательного института в Армении является нашей самой важной миссией, и каждый гражданин Армении должен быть уверен, что своим голосом может принять решение о рамках образа власти и отдельных лиц. Остальное исходит из этого и служит этому".

Пашинян напомнил, что в течение многих лет в Армении были экономические монополии. "Имею честь заявить сегодня, что в Армении больше нет экономических монополий. На протяжении многих лет в Армении существовал четко систематизированный коррупционный механизм, имею честь заявить, что в Армении сегодня нет коррупции", - заявил он. По его словам, самый важный принцип заключается в следующем: должно быть исключено использование власти в качестве механизма приобретения имущества, богатства или материальных ресурсов. При этом, как указал он, к сожалению, сегодня этот месседж не воспринимается всеми в Армении. "Но я могу с уверенностью сказать, что мы последовательно будем бороться против него, и это явление должно быть исключено из самой реальности Армении. Существуют проблемы с границами и методами, чтобы вопросы регулировались не через заявления, а были институциональные механизмы, которые позволяют общественности контролировать все это и держать власть под постоянным контролем. Следующая задача - принцип прозрачности, чтобы правительство работало прозрачно и отчитывалось перед народом", - подчеркнул Пашинян.

Для нового правительства, как отметил Пашинян, самое главное - усилить и укрепить нашу государственность во имя национальных целей. "Мы должны констатировать, что укрепление государственности может быть основано на укреплении народа, потому что есть много заблуждений о том, что можно иметь сильную государственность и не очень сильный народ. Такого не может быть. Каждый гражданин должен чувствовать себя в Армении обладателем прав, должен быть неприкосновенен во всех своих законных интересах, и я могу с уверенностью сказать, что мы очень четкими шагами идем в этом направлении. Это не значит, что на этом пути нет и не будет трудностей, но я убежден, что для нас нет непреодолимых трудностей. Говоря "мы", я имею в виду наш народ, потому что наш народ прошел через тысячелетия, прошел через геноцид, прошел через множество бед, и сейчас мы стоим в 21 веке, у нас есть государственность, на 27-м году которой нам удалось совершить нечто беспрецедентное в истории человечества. Нам удалось сделать то, что 99% народа Армении и армян мира считали невозможным, не то, что они не хотели этого, но считали это невозможным", - указал он.

Некоторые, по словам и.о. премьера, были обеспокоены тем, что этот путь может привести к потрясениям и неизбежным потерям. Но сегодня Пашинян готов поздравить армянский народ с ненасильственной бархатной народной революцией, совершенной всеми нами. "Я надеюсь, что благодаря этой революции каждый из вас чувствует себя победителем, и я поздравляю вас с победой>, - заключил он.