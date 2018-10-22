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 Понедельник, 22 Октября 2018 11:37
Наира Бадалян

Никол Пашинян присутствовал на божественной литургии, посвященной 50-летию со дня рукоположения Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого

Никол Пашинян присутствовал на божественной литургии, посвященной 50-летию со дня рукоположения Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Ливане и.о премьер-министра Армении Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян 21 октября, Никол Пашинян посетили Кафедральный собор Св. Григория Просветителя в Антилиасе, где присутствовали на божественной литургии, посвященной 50-летию со дня рукоположения Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого. На божественной литургии присутствовали представители президента, правительства и парламента Ливана, а также представители армянской общины.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый в своем выступлении отметил: "В последние месяцы в жизни нашего народа, особенно в Армении, открылась новая глава любви и солидарности, и я убежден, что эта страница любви и солидарности также должна стать страницей национального единства, священной миссии восстановления Армении с полной приверженностью и участием всех сынов нашего народа. Католикосат Великого Дома Киликийского, господин исполняющий обязанности премьер- министра, продолжит с преданностью и верой осуществлять деятельность, направленную на усиление Армении и консолидацию всех действий по укреплению Арцаха".

После божественной литургии исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с поздравительной речью:  "Ваше Святейшество, Духовные отцы, министры, депутаты, Уважаемые гости,

Очень тронут Вашим приглашением, этой долгожданной встречей и этой чудесной армянской атмосферой на братской ливанской земле. Я очень взволнован, что по долгу службы, а также как армянин, который еще со школьной скамьи слышал о роли Католикосата Великого Дома Киликийского в армянской истории, имею честь поздравить Вас с этим прекрасным юбилеем 50-летия рукоположения.

Воистину, Католикосат Великого Дома Киликийского является духовным центром значительной части апостольских армян диаспоры, уникальной кузницей сохранения и обогащения церковных и религиозных традиций. Антилиас находится в сердцах тысяч армян. Мы благодарны за то, что в этих стенах на протяжении многих лет сохранялась наша национальная самобытность, наши культурные ценности и поощрялись программы по сохранению национальной идентичности.

Неоценима роль Католикосата Великого Дома Киликийского в формировании и организации армянской диаспоры после Геноцида армян в Османской империи. Не случайно, что в самый тяжелый для нашего народа период именно Ливан стал маяком спасения для десятков тысяч армян, которые пережили Геноцид.

Сегодня межгосударственные отношения между Арменией и Ливаном находятся на высоком уровне. В этом вопросе велика роль армянской общины на этой братской земле, которая под руководством Католикосата ставит свои способности, знания и творческий потенциал на службу процветанию своей второй родины - Ливана.  Спасибо, что создали такую историю.

Ваше Святейшество, Преданная народу и церкви Ваша деятельность имеет особое значение в плане сохранение и распространения национальной идентичности, христианской веры и духовно-культурных ценностей армян диаспоры.

Мы восхищены Вашей творческой и широкомасштабной работой, в

результате которой Вы успешно создаете вчерашнюю и сегодняшнюю

историю Католикосата Великого Дома Киликийской и его епархиальных

структур.

Воистину невозможно отрицать влияние и весомость благословения и мудрых слов Его Святейшества Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого на пути становления армянской государственности, реализации общенациональных приоритетов и в национальной жизни.

Ваша поддержка ненасильственной бархатной народной революции в Армении также была вдохновляющей и обнадеживающей. Она стала лучшим свидетельством Вашей полной преданности универсальным ценностям свободы и гуманизма. Мы чувствовали себя сильнее в Армении, чувствуя за спиной поддержку диаспоры. Я надеюсь, что отныне Вы будете чувствовать себя более гордыми и сильными благодаря новой Армении.

Своей службой Вы связываете не только духовный и светский миры, но и межцерковный и межконфессиональный мир, принося честь и престиж армянскому народу.

Ваше Святейшество, За эти годы с Вашим именем тесно переплетена новая эпоха реорганизации и возрождения миссии Католикосата Великого Дома Киликийского, что является результатом Вашего кропотливого труда.

Воистину, Вы являетесь пионером сохранения и развития западноармянского языка, и пионером распространения любви к чистому родному языку среди молодого поколения. Не случайно, что основным центром создания и распространения учебников по арменоведческим дисциплинам для армянских школ является Антилиас, и Вы своей преданностью делу придаете новый стимул этой национально­патриотической работе.

Ваше Святейшество, Я рад и счастлив, что мое поколение является Вашим современником: одно только Ваше имя придает чувство гордости, а Ваши речи с самых высоких трибун, Ваши мудрые и влиятельные слова о Геноциде армян, сирийских армянах и других вопросах национального значения воодушевляют и возрождают национальную гордость.

Мы всегда держали в центре внимания последние события в Сирии и арабском мире.  Мы надеемся, что Ваши усилия по сохранению историко-культурного наследия, управлению армянскими владениями, а также восстановлению армянской общины Сирии будут успешными.

Для нас очень важна безопасность и стабильность дружественного Ливана, что также является гарантом нормальной жизнедеятельности армянской общины Ливана. Это также важно для нас потому, что в Армении мы чувствуем ответственность за наших соотечественников. Ваши усилия по обеспечению сотрудничества Армения-Диаспора в процессе международного признания и осуждения Геноцида армян имеют особое значение для нас. Эти усилия лучшим образом были продемонстрированы Вашими многочисленными инициативами в рамках 100-летней годовщины Геноцида армян.  Ваши совместные молитвы с Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым в память невинных жертв Геноцида армян в те дни были важным посланием солидарности ко всем нам.

Мы благодарны, что Вы своей мудростью выдающегося ученого, арменоведа и богослова, а также бесконечным патриотизмом и постоянным служением в течение полувека выполняете свою священную миссию перед Богом, Армянской Апостольской Церковью и Родиной.

Дай Вам Бог многие лета жизни, да преумножатся Ваши силы на благо Армянского государства и Армянской церкви.

Пусть процветает Ваш патриархальный посох и да будет непоколебимой Армянская Апостольская Церковь. Да благословит Господь Ливан, да благословит Господь Армению, да благословит Господь армянский народ и народ Ливана. Благодарю". 

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Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
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