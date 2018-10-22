Понедельник, 22 Октября 2018 10:29

АрмИнфо. 18 октября 2018 года Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева посетила делегация Ереванского государственного университета – проректор по учебной работе Александр Константинович Григоряном и директор Центра обеспечения качества ЕГУ Армен Будагян.

Зарубежные коллеги встретились с первым проректором - проректором по учебной работе ЕНУ Асемгуль Молдажановой, проректором по международным связям и инновациям Баубеком Сомжуреком, и.о. директора Департамента международного сотрудничества Анастасией Кармелюк, заведующей кафедрой тюркологии М.К. Ескеевой и профессором кафедры тюркологии Н.Г. Шаймердиновой.

Сотрудничество ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с Ереванским государственным университетом осуществляется с 2010 года. Основные направления партнерства – обмен обучающимися, стажировки магистрантов и докторантов, совместные научные проекты. С 2011 по 2014 годы реализовывался международный проект на тему «Кипчаки: история, культура, язык памятников армянской графики» под руководством профессора Н.Г. Шаймердиновой. В настоящее время Ереванский государственный университет является партнером ЕНУ по проекту DOCMEN «Разработка двухуровневой инновационной программы в микроэлектронной инженерии» в рамках программы Эразмус+.

На встрече обсуждались вопросы, поднятые во время официального визита в ЕГУ делегации Евразийского национального университета во главе с ректором Сыдыковым Е.Б. в сентябре 2018 года. Они касаются возможности обмена обучающимися (в частности, докторантами), развития программы двойного диплома в рамках Сетевого университета СНГ, деятельности Центра казахского языка и культуры в ЕГУ, совместной заявки на проекты программы Эразмус+, а также проведения Форума ректоров.