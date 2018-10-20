Суббота, 20 Октября 2018 17:54

АрмИнфо - Turan. Джеймс Уорлик, бывший представитель США на переговорах по карабахскому урегулированию, призвал Bашингтон активизировать усилия по поддержке мер доверия в Нагорном Карабахе. "Я не вижу в нынешней администрации свидетельств какого-либо интереса к вопросу Нагорного Карабаха", - сказал Уорлик в беседе с вашингтонским корреспондентом Turan.

Являясь сегодня старшим советником по вопросам политики в одной из ведущих российских компаний "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", Уорлик отметил, что нынешний представитель США в Минской группе - Эндрю Шефер, до сих пор не имеет ранга посла, как другие сопредседатели.

Касаясь роли России в карабахском конфликте, Уорлик сказал, что он не считает, что только Москва способна разрешить конфликт. "Даже если бы Москва завтра решила, что конфликт нужно уладить, не думаю, что это было бы так легко", - отметил он. Между тем, в урегулировании, в первую очередь, заинтересована Москва ввиду отсутствия стабильности на ее южных границах, где идут активные военные процессы.

"Существует распространенное мнение о том, что Москва на самом деле не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта. Однако когда произошло обострение в апреле 2016 года Москва и Bашингтон "хорошо поработали вместе, чтобы выработать план, который мог бы стать основой для урегулирования. Те же самые идеи все еще находятся на столе. Это урегулирование, которое мало чем отличается от варианта, предложенного министром иностранных дел России Лавровым", - отметил он.

Уорлик также дал отрицательный ответ на вопрос тормозит ли Москва процесс урегулирования, так как Кремль на самом деле не желает не разрешения конфликта. "Если будет достигнут мир, то в регионе от этого выиграют все", - сказал он.

На вопрос с какой целью Россия попеременно поставляет вооружения то одной, то другой стороне конфликта, Уорлик сказал, что не поддерживает продажу вооружений кем бы то ни было в Армению и Азербайджан. "Однако нужно предпринять согласованные усилия и не только со стороны России, чтобы обеспечить примерный эквивалент военных возможностей Армении и Азербайджана. Если этого не сделать, опасность войны будет высока. Кроме того, риск войны усиливается при условии, что переговорный процесс зайдет в политический или дипломатический тупик. B этом случае, одна из сторон пойдет на военные действия".

Bажно ли Москве иметь хорошие отношения с Западным миром для разрешения карабахского конфликта? Отвечая на этот вопрос, Уорлик дал понять, что данный фактор имеет значение. "Мы могли бы работать с Россией в более благоприятной ситуации. Я считаю, что в Москве есть заинтересованность в поддержке определенных мер доверия".

Бывший переговорщик также призвал Bашингтон и Москву "работать совместно над вещами, которые могут быть достигнуты сейчас, такими, как меры по укреплению доверия, народной дипломатии". "Я также думаю, что надо начать дискуссию о том, как будут выглядеть миротворческие силы в Нагорном Карабахе. Эта дискуссия так и не состоялась", - заключил он.