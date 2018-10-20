Суббота, 20 Октября 2018 16:25

АрмИнфо. Родственники полицейских, задержанных по подозрению в пытках, перекрыли трассу Ереван-Севан, требуя освободить полицейских из-под стражи. Для переговоров с митингующими на место акции прибыли и.о. вице- премьера Армении Тигран Авинян, и.о. министра транспорта и связи Акоп Аршакян и губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, а также замначальника полиции Армении Агаси Киракосян.

Родственники задержанных заявляют, что полицейские никого не избивали.

Представителям власти удалось убедить митингующих родственников полицейских разблокировать автотрассу Ереван-Севан. Вместе с тем, они пригрозили перекрыть автотрассу, если до вечера освободить полицейских из-под стражи.

Напомним, в рамках возбужденного в Специальной следственной службе уголовного дела начальник отдела уголовного розыска полиции Севана и два оперуполномоченных этого же отдела задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.4 ч.2 ст.309.1 Уголовного кодекса Армении. Они обвиняются в пытках гражданина А.М. в составе группы. А.М. представил сообщение в Специальную следственную службу о том, что 7 октября 2018 года трое сотрудников полиции доставили его в отделение полиции с территории одной из букмекерских контор Севана, после чего избили. Следствие продолжается.