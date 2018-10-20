Суббота, 20 Октября 2018 16:24

АрмИнфо. VivaCell-MTS к 2800-летию Еревана приготовил сюрприз для абонентов предоплатного и постоплатного тарифных планов "X" и "Y".

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, впредь абоненты этих тарифных планов будут иметь 200 минут ("Y") и 400 минут ("X") разговорного времени при звонках на номера других операторов связи Армении.

Соответственно эти же минуты разговорного времени распространяются на звонки по коду +374 97 и +374 47, а также в США, Канаду, на номера

MTS России и Vodafone Украины.

VivaCell-MTS напоминает, что тарифный план "X" включает также: 10 ГБ интернета; "Viber", "WhatsApp", "Messenger", "Zangi", "Telegram"; 10 000 внутрисетевых минут (после использования пакета 400 минут); 500 SMS на мобильные сети РА. А тарифный план "Y" включает также: 5 ГБ интернета; "Viber", "WhatsApp", "Messenger", "Zangi", "Telegram"; 10 000 внутрисетевых минут (после использования пакета 200 минут); 300 SMS на мобильные сети РА.

Более подробно с условиями тарифных планов "X" и "Y" можно ознакомиться на сайте VivaCell-MTS по ссылке:https://www.mts.am/Individual-customers/mobile-connection/Tariffs-and-discounts/x-and-y-tariff­plans/for-postpaid

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.