Суббота, 20 Октября 2018 16:23

АрмИнфо. Завершился процесс административной амнистии, прекращено 1,259 млн административных дел, которые касаются 108 916 граждан Армении. Об этом на своей странице в в Facebook написал министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Таким образом, по его словам, Служба принудительного исполнения судебных актов за короткое время завершила процесс прекращения дел, которые были открыты с 1 января 2012 по 31 декабря 2017 года на основании актов Дорожной полиции. Согласно вступившему с 26 июля 2018 года в силу закону "О применении амнистии на нарушение ряда административных правонарушений ", амнистия не может быть применена к тем нарушениям, которые связаны с возбуждением уголовных дел.