Суббота, 20 Октября 2018 16:22

АрмИнфо. 21 октября днем, 22 октября ночью на значительной территории Армении, а 23-25октября в отдельных районах ожидаются дожди.

Согласно МЧС Армении, температура воздуха 21-22 октября ночью повысится на 4-5 градусов, а днем понизится на 2-3 градуса. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с. В Ереване 20 октября днем, 21 октября ночью ожидается погода без осадков.

Глава Гидрометцентра МЧС РА Гагик Суренян написал в Facebook, что вторая декада октября в Армении отличилась необычно высоким температурным фоном. Такая ситуация на всем Кавказе и в большинстве районов Европы. Причина - проникновение на север тропических потоков из Африки - из Сахары, охватывающих широкие территориальные массивы - от берегов Атлантики до Урала.

"Проникновения холодных арктических потоков в Армению в третьей декаде октября не ожидается. Единственное изменение: с 21 октября в нашу страну периодически будут проникать циклоны со Средиземного моря, в результате чего будут дожди. 21- 25 октября на территории

республики уже будет переменная облачность и кратковременные дожди. Температура в ночные часы (в связи облачностью) повысится на 4-5 градусов, а днем понизится на 2 градуса", - отметил Суренян.