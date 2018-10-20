Суббота, 20 Октября 2018 16:20

АрмИнфо. Основное требование сотрудников медеплавильного комбината Алаверди - обеспечить дальнейшую работу комбината, независимо от вопроса о его принадлежности. Об этом они заявили 19 октября вечером на встрече с руководителем аппарата и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна - Варагом Сисеряном.

По словам сотрудников завода, которые приводит офис Тиграна Авиняна, в случае возможного закрытия медеплавильного комбината Алаверди около 630 сотрудников потеряют работу, что приведет к резкому ухудшению социального положения в городе.

Вараг Сисерян отметил, что офис Авиняна находится на постоянной связи с руководством комбината и сейчас ведется поиск решений для продолжения работы предприятия. "В понедельник пройдет встреча и.о. вице-премьера Тограна Авиняна и председателя группы компаний "Vallex" Валерия Меджлумяна, по итогам которого, как ожидается, прояснится, в каком направлении будут вестись дальнейшие работы", - говорится в сообщении. Вараг Сисерян также отметил, что независимо от решения проблемы, необходимо работать по привлечению новых инвестиций и созданию возможностей по созданию новых рабочих мест и стабильному развитию областных, городских и сельских общин.

Между тем, как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо член инициативы "SOS Алаверди" Олег Дулгарян, сотрудники Алавердского медеплавильного завода верят в позитивный для них итог встречи и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна и руководителя группы компаний "Валлекс" Валерия Меджлумяна. На сегодня, как указал Дулгарян, нет полноценной информации относительно прекращения работы комбината. Несколько дней назад руководство завода без преждевременного предупреждения сотрудников заявило о том, что комбинат технически больше не работает. На данном этапе обсуждаются две причины остановки работы предприятия - экологическая и финансовая, но ни одна из них официально не подтверждена руководством предприятия. "Еще 1 октября во время общественных слушаний я спросил у руководства предприятия, может ли предприятие перейти в собственность ВТБ, на что ему дали отрицательный ответ, но уже 8 октября стало очевидно, что такие риски намечаются, в виду того, что в прессу приосчилась информация о том, что завод уже перешел в собственность банка. Так что, в этом деле есть много неясностей", - заявил он. По словам Дулгаряна, примечательно то, что многие жители Алаверди, которые ранее выступали за соблюдение природоохранных норм, сегодня готовы об этом на время забыть, лишь бы сотрудники предприятия не потеряли работу. Что касается позиции самих сотрудников комбината, то, по словам члена инициативы, их требование на сегодня строго социальное - не потерять работу, дабы суметь прокормить семью. Какими экологическими задачами это чревато, или кто будет руководить предприятием, для них вопрос второстепенной важности. Напомним, что 19-го октября руководство Алавердского медеплавильного завода заявило, что комбинат технически больше не работает. В знак протеста сотрудники комбината перекрыли межгосударственную дорогу М6, ведущую к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути. Сотрудники предприятия ранее обратились с открытым письмом к премьер-министру Армении с просьбой содействовать решению вопроса, отметив, что "в противном случае они будут вынуждены пойти на резкие и непредсказуемые действия, которые могут быть рассмотрены как шаги, направленные против правительства".

Ранее сообщалось, что Госинспекции по охране окружающей среды оштрафовала комбинат на 380 млн драмов ($700 тыс.) из-за серьезного нарушения норм природоохранного законодательства, принятого еще в 2005 году. Руководитель завода Лусине Меджлумян сообщила, что практическая невозможность выполнения предприсаных природоохранной инспекцией требований выводит на повестку дня вопрос о прекращении работы комбината. Проблема осложняется тем, что имущественный комплекс предприятия находится в залоговом обеспечении кредита в $500 млн, полученного ранее у ВТБ банка под освоение крупного Техутского медно- молибденового месторождения, эксплуатация которого была прекращена так же из-за экологических проблем еще в прошлом году после приостановки софинансирования одним из зарубежных кредиторов. В этих условиях обслуживание кредита ВТБ становится для предприятия крайне неподъемным и серьезное снижение уровня рентабельности Алавердского завода, фактически, может привести к его банкротству.

Отметим, что Алавердский медеплавильный завод был построен еще в 50-х годах прошлого века. Его модернизация под современное предприятие представляется крайне тяжелым и неэффективным делом. Одним из решений проблемы переработки медного сырья внутри страны представляется строительство нового комбината средней мощности, интерес к которому проявлен со стороны китайских инвесторов. Решением вице-премьер Армении Тиграна Авиняна от 12-го июля текущего года была создана рабочая группа с целью обеспечения господдержки подготовительным работам в рамках программы строительства нового медеплавильного завода компанией ЗАО "Армениан Копр Програм" (ACP), также входящей в структуру VallexGroup. По предварительным оценкам инвестиционная стоимость предприятия составит порядка $80 млн. Работа предприятия позволит получать в Армении чистую медь, благодаря чему в стране можно будет хотя бы частично восстановить различные смежные производства.