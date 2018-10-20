Суббота, 20 Октября 2018 16:16

АрмИнфо. Венецианская комиссия Совета Европы не будет препятствовать процессу устойчивого развития Армении. Об этом накануне в ходе встречи с исполняющим обязанности первого вице-премьера Армении Араратом Мирзояном заявил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Как передает пресс-служба правительства, Венецианская комиссия подтвердила рекомендации об изменении Избирательного кодекса, по крайней мере, за год до выборов, но отметила, что в Армении создана особая ситуация.

В свою очередь, Арарат Мирзоян, который находится в Венеции по приглашению Венецианской комиссии Совета Европы, выразил благодарность комиссии за эффективное сотрудничество Венецианской комиссии и Правительства Армении.

После встречи Арарат Мирзоян выступил на 116-м пленарном заседании Венецианской комиссии. Он представил комиссии процесс по реформированию Избирательного кодекса Армении и основные изменения, которые предлагаются внести в Избирательный кодекс. Арарат Мирзоян также поделился информацией о политических событиях в Армении и проинформировал Комиссию об отставке премьер-министра. Он отметил, что досрочные парламентские выборы направлены на то, чтобы подвести итоги демократической мирной революции в стране, а также преодолеть существующий политический, институциональный и конституционный кризис, сформировав действительно представительный парламент, так как действующий законодательный орган, который был избран всего год назад, не отражает политической воли и предпочтений армянского народа.

Председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян, представитель Армении в Венецианской комиссии напомнил о важности обеспечения стабильного парламентского большинства, закрепленного в Конституции Армении, и подчеркнул, что сегодня этот принцип нарушен в Армении. Затем Арутюнян отметил, что проведение парламентских выборов в декабре - единственный способ преодолеть не только политический, но и правовой и конституционный кризис, существующий в стране. Коснувшись вопроса о досрочных выборах, Гагик Арутюнян отметил, что проведение внеочередных выборов по действующему Избирательному кодексу представляет собой наибольший риск для организации выборов по сравнению с тем вариантом организации избирательного процесса, который будет включать в себя предложенные поправки.-