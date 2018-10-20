Суббота, 20 Октября 2018 16:04

АрмИнфо.Мэр Еревана Айк Марутян 20 октября провел встречу с руководителем департамента социальной политики Москвы Владимиром Петросяном.

Как передает пресс-служба столичного муниципалитета, делегация Москвы прибыла в Армению для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 2800 -летию Еревана. Приветствуя гостя, Айк Марутян выразил признательность правительству Москвы за принятие приглашения. Он отметил, что это визит окажет положительное влияние в вопросе еще большего укрепления и расширения партнерских связей между столицами двух государств. "Расширение программ сотрудничества с Москвой для нас важно, и думаю, что мы должны еще больше уточнить наше сотрудничество и реализовать конкретные программы в 2018-2021г.г. Москва для Еревана является надежным партнером, и мы высоко оцениваем усилия Москвы по расширению двустороннего взаимодействия", - подчеркнул Айк Марутян. Он выразил также признательность мэру Москвы Сергею Собянину за поздравления в связи с избранием мэром столицы Армении.

Выразив признательность за теплый прием, Владимир Петросян поздравил Айка Марутяна с избранием мэром Еревана, пожелав ему новых достижений на ответственном посту. Он подчеркнул, что Москвы высоко оценивает взаимодействие с Ереваном и отметил, что осуществляемые работы по их расширению и развитию будут последовательными.