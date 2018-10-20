Суббота, 20 Октября 2018 16:02

АрмИнфо. "С 1991 года - с момента приобретения независимости Армении вековые отношения с Ливаном повысились на новый качественный уровень, что характерно двум дружественным народам и государствам", - заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го октября в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.

По словам Пашиняна, не стоит останавливаться на достигнутом и уже имеющийся диалог должен послужить наилучшей реализации намеченных двусторонних планов.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники обоюдно отметили высокий уровень политического диалога между странами, что обусловлено историческими связями двух дружественных народов и ролью армянской диаспоры в Ливане. По словам Пашиняна, армянский народ с благодарностью вспоминает сердечное отношение ливанского народа в отношении армян, переживших Геноцид. "Ливан, единственное государство в регионе, который официально признал Геноцид армян, и это важно не только с точки зрения сохранения исторической памяти, но и предотвращения новых геноцидов", - указал армянский премьер.

Мишель Аун, в свою очередь, поприветствовал официальный визит и.о. премьера Армении. По его словам, это послужит укреплению двусторонних связей. Он поздравил Пашиняна с качественной организацией и проведением 17-го саммита Международной организации Франкофонии в Ереване. Мишель Аун высоко оценил роль армянской диаспоры в политической, экономической, культурной и образовательной жизни страны.

Стороны коснулись перспектив расширения торгово-экономических связей. Как подчеркнул Пашинян, необходимо экономические связи привести в соответствие с политическими. И. О. Глава армянского правительства поприветствовал также инициативу Ливана о формировании "Человеческой академии", относительно которой Аун заявил еще в сентябре 2017 года в Нью-Йорке в ходе ГА ООН. По словам Пашиняна, Армения приветствует инициативу Ливана стать центром диалога между различными цивилизациями и готова содействовать ей. Делегация Армении во главе с и.о. премьер-министра НиколомПашиняном находится в Ливане с двухдневным визитом. В рамках визита Никол Пашинян проведет встречи с высшим руководством Ливана - президентом Мишелем Ауном, премьер-министром СаадомХаррири, спикером парламента Набихом Берри. Запланированы также встречи с представителями армянской диаспоры, Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I, а также посещения духовных, образовательных и культурных армянских центров Бейрута.