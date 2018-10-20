Суббота, 20 Октября 2018 14:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

22 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 55/8, 55/11, 55/17, 55/20 наул. Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1-11/3 на ул. Ахбюра Сероба, жилой дом 78/1 и собственные дома 101-109 на ул. Гулакяна, жилой дом 14/4 на ул. Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 19, 21 на ул. Мамиконянца, жилые дома 3-6, 5, 7, 8а, 9, 7-10 на ул. Шахсуваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 7, 10, 11 на ул. Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 59/6, 61 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10В на ул. Арцаха, жилой дом 12 на 2-ом переулке Башинджагяна; жилые дома 21 и 23 на ул. Лвовян, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 71 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 7, 9, 11, 13, 15, 1/10, 2/12 на ул. Душанбе, жилые дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже;

10:30-16:30 жилые дома 1/10, 2/12, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Душанбе, жилые дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна,

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже; собственные дома 1-369, 51-354, 148-396, 166-396 в кв. <Норагюх> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 37-337 в кв. <Норагюх>, частично собственные дома 64-350, 87-346 в кв. <Норагюх> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20, 5-47, 10-46 и жилой дом 46/81 на ул. Таиров, собственные дома 46, 46/81 на ул. Таиров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 и собственные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал <Киликия> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 4-ая улица Нубарашена;

11:00-17:00 собственные дома на 2-ом переулке улицы Багратуняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 2/6, 5,

2/5, 2/7, 4, 2/8 на ул. Аэрация, жилые дома 10, 12, 14, 16 на ул. Сасунци Давида и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на ул. Агаронян, ООО <Бочолян>, детский дом имени Мари Измирян, собственные дома 1-11 на ул. А.Тигранян, собственные дома 47-92 на ул. Варшавян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4, 8/1 на ул. А.Чолакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 2 на ул. Вртанеса Папазяна;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Ервандашат и Багаран;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Овташат, Айанист, Геташен;

10:00-13:00 частично село Гетапня; Воску корзман фабрика, жилые дома 9-14, 16 в кв. <Масив> города Арарат;

11:00-16:00 частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 жилые дома 17, 30 на ул. Шаумяна, частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

10:00-14:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Ахбюра Сероба, Салакит, Ханджяна, Гукасян, Тпагричнери,

Еркатугаиннер, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-12:30 улицы Еркрабаннери и Шаумяна, частично улицы Аршавира Меликяна и 26 Комиссарнери, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

10:00-16:00, частично улицы Исакова, Шаумяна, оздоровительный центр <Джермук Ашхарх> в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично квартал <Багреванд> села Джрвеж; частично село Балаовит, частично квартал спортивного поля и частично 8-ой

микрорайон города Абовян;

10:30-16:30 завод <Еркат бетоне каруцвацкнер>, участок <Фузо-Бетони> в городе Раздан;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 старая таможня села Бавра в Анийском регионе;

10:00-16:00 улицы 2 и 3 села Дзитанков в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-15:00 улицы Есенина, Максима Горького, Н.Степаняна в городе Сисиан;

11:00-16:00 частично село Шагат;

12:00-15:00 частично село Акнер;

12:00-16:00 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.