Суббота, 20 Октября 2018 11:05

АрмИнфо. В свете изменения американской политики в отношении Ирана, давление на армянское руководство в ходе визита советника президента США Джона Болтона в Армению, действительно, вполне возможно.Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий эксперт Атлантического совета (США) др. Ариэль Коэн.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с 20 октября находится в зарубежном турне по России, Армении, Грузии и Азербайджану. До последнего времени администрация США особо не препятствовала довольно развитым отношениям, все еще находящейся в полублокаде Армении, с Ираном. Однако, ввиду готовящегося ужесточения санкционного режима в отношении ИРИ, данная линия может быть подвергнута пересмотру.

"Оказываться подобное давление будет с целью ограничить связи Еревана с Тегераном. Более конкретно, к примеру, ограничить контрабанду технологий. Если я правильно помню, были армянские компании, которые были уличены в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и по финансовой, и по технологической части", - подчеркнул аналитик.

И сейчас, когда режим санкций ужесточается, а их список расширяется, визит Болтона на иранское северо-западное приграничье - Южный Кавказ, по его оценкам, обусловлен наличием потенциальной возможностей нарушения режима санкций как Арменией, так и Азербайджаном с Грузией. Коэн убежден, что Соединенные Штаты настроены достаточно серьезно и будут решительно этому препятствовать.

Американский аналитик обуславливает интересы Соединенных Штатов на Южном Кавказе в первую очередь геополитическим местоположением данного региона. В этом свете, для США крайне важны связи и хорошие рабочие отношения со всеми странами региона: Арменией, Азербайджаном и Грузией.

"В первую очередь, на мой взгляд, США должны быть заинтересованы в недопущении гегемонии на Южном Кавказе ни одной из региональных держав: России, Ирана и Турции. Соединенным Штатам также необходимо сохранять доступ к энергетическим, транспортным артериям Южного Кавказа. Война в Афганистане прекрасно продемонстрировала всю важность этого доступа для США", - подытожил Коэн.