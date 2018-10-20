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|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
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|Мнацаканян: СEPA важный инструмент для поощрения реформ в Армении
|Ереван и Брюссель обсуждают перспективы сотрудничества в сфере безопасности и обороны
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|Пашинян отреагировал на желание Кочаряна создать партию
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|Америабанк объявил о двух предновогодних кампаниях для МСБ
|Осипян: Операция под кодовым названием "уложить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт", продолжается
|Партия "Рамкавар Азатакан" поддерживает проведение досрочных выборов в Армении
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АрмИнфо. В свете изменения американской политики в отношении Ирана, давление на армянское руководство в ходе визита советника президента США Джона Болтона в Армению, действительно, вполне возможно.Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий эксперт Атлантического совета (США) др. Ариэль Коэн.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с 20 октября находится в зарубежном турне по России, Армении, Грузии и Азербайджану. До последнего времени администрация США особо не препятствовала довольно развитым отношениям, все еще находящейся в полублокаде Армении, с Ираном. Однако, ввиду готовящегося ужесточения санкционного режима в отношении ИРИ, данная линия может быть подвергнута пересмотру.
"Оказываться подобное давление будет с целью ограничить связи Еревана с Тегераном. Более конкретно, к примеру, ограничить контрабанду технологий. Если я правильно помню, были армянские компании, которые были уличены в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и по финансовой, и по технологической части", - подчеркнул аналитик.
И сейчас, когда режим санкций ужесточается, а их список расширяется, визит Болтона на иранское северо-западное приграничье - Южный Кавказ, по его оценкам, обусловлен наличием потенциальной возможностей нарушения режима санкций как Арменией, так и Азербайджаном с Грузией. Коэн убежден, что Соединенные Штаты настроены достаточно серьезно и будут решительно этому препятствовать.
Американский аналитик обуславливает интересы Соединенных Штатов на Южном Кавказе в первую очередь геополитическим местоположением данного региона. В этом свете, для США крайне важны связи и хорошие рабочие отношения со всеми странами региона: Арменией, Азербайджаном и Грузией.
"В первую очередь, на мой взгляд, США должны быть заинтересованы в недопущении гегемонии на Южном Кавказе ни одной из региональных держав: России, Ирана и Турции. Соединенным Штатам также необходимо сохранять доступ к энергетическим, транспортным артериям Южного Кавказа. Война в Афганистане прекрасно продемонстрировала всю важность этого доступа для США", - подытожил Коэн.
|Ариэль Коэн: В ходе визита Джона Болтона США могут оказать на Армению давление с целью ограничить связи Еревана с Тегераном
|Никол Пашинян считает Сюникскую область стержневым регионом Армении, заслуживающем особого внимания
|В восстановленном итальянцами Музее современного искусства “Ай Арт” в Ереване проходит уникальная выставка мирового модерна
|В рамках 85-го юбилейного сезона в театре оперы и балета имени А.Спандааряна 20 октября состоится концерт "Ночь в опере"
|Камо Ареян освобожден от должности первого заместителя мэра Еревана
|Президент Армении и мэр Еревана обсудили перспективы развития столицы
|Чего ожидают в Вашингтоне от поездки Болтона на Кавказ
|Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба культурно-историческому памятнику по адресу Арами 23
|IDBank 22 октября выпустит 6-ой транш долларовых именных купонных облигаций в объеме $5 млн
|Электронный кошелек Beeline BeeMoney поможет оплатить даже утренний кофе
|Микаел Мелкумян: Я не слышал о том, что партия ППА намерена принять участие в выборах в парламент блоком с партией "Сасна Црер"
|В Ереване состоялись армяно-украинские межмидовские политические консультации
|Представитель FAO: В Армении недоедает 9,6% детей в возрасте до пяти лет
|Парламентская комиссия одобрила проект по внесению изменений в ИК
|В Ереване презентовали книгу "Перспективы совмещения европейского и евразийского интеграционных процессов: пример Армении"
|Ереван и Сеул подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
|Банк ВТБ (Армения) оказал финансовое содействие спортсмену по армрестлингу
|Пашинян принял участников заседания Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
|Глазьев и Джулиани примут участие в ереванском Евразийском форуме
|Партия "Альянс" решила принять участие в выборах отдельно, со своим списком
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Страсти вокруг Федерации бокса Армении накаляются: Председатель федерации обвиняет главу НОК Гагика Царукяна в саботаже и провокациях
|Компания "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" напоминает - страховые мошенничества уголовно наказуемы
|В Армению прибудет советник Трампа Руди Джулиани
|Мнацаканян: СEPA важный инструмент для поощрения реформ в Армении
|Ереван и Брюссель обсуждают перспективы сотрудничества в сфере безопасности и обороны
|Команды "Амбасадор" и "Дипломат" проведут первый футбольный матч в рамках инициативы "Спорт во имя мира"
|ЗАО "ЭСА" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: У эчмиадзинцев есть исторический шанс первый раз в истории Третьей республики посредством свободного волеизъявления выбрать женщину мэром города
|Царукян: Пашиняну помогали многие, но сейчас боятся в этом признаться
|Пашинян отреагировал на желание Кочаряна создать партию
|Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном уже установлена стабильная оперативная связь
|Америабанк наметил на 2019 год приоритетные направления розничного бизнеса
|Америабанк объявил о двух предновогодних кампаниях для МСБ
|Осипян: Операция под кодовым названием "уложить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт", продолжается
|Партия "Рамкавар Азатакан" поддерживает проведение досрочных выборов в Армении
|ЕСПЧ принудил правительство Армении выплатить компенсацию за незаконное отчуждение участка в селе Техут
|Beeline в Армении присоединился к Международному дню этики
|Победители конкурсов "Лучший воспитатель", "Лучший учитель" получат по 5,2 млн. драмов
|Решением ЕСПЧ Масис Айвазян и Григор Воскерчян по делу 1 марта получат от правительства компенсацию
|Баку раскритиковал Москву за позицию касательно визита российских граждан в Арцах
|Президент Армении: Фонд "Айастан" был создан в 20 веке и добился больших успехов - настало время стать фондом 21 века
|Кочарян намерен обратиться в ЕСПЧ
|Кочарян: Легитимность декабрьских электоральных процессов в Армении вызывает сомнение
|Кочарян защитит себя партией
|Никол Пашинян направил телерамму соболезнования по поводу смерти Ара Гюлера
|"Сасна црер": Вопрос получения Жирайром Сефиляном гражданства Армении затягивается
|Полиция Армении в ходе внеочередных парламентских выборов обещает использовать "новые подходы"
|Никол Пашинян призвал оказать финансовое содействие партии "Гражданский договор"
|Микиска: Борьбу властей Армении с беззаконием можно оценить положительно
|Валерий Осипян назвал решение назначить Унана Погосяна губернатором Сюникской области "верным"
|Петр Микиска: Чехия соблюдает договоренности о запрете продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Сурен Овсепян назначен постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации
|Глава МИД о заявлении посла США: По карабахскому вопросу Армения работает и ведет переговоры в рамках своих позиций
|Глава МИД Армении: Вопрос с Юрием Хачатуровым - строго внутриполитический
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|С 19 по 21 октября в Армении ожидается погода без осадков
|Зограб Мнацаканян о переносе заседания ПА ассамблеи ОДКБ из Еревана в Москву: На эти вопросы нужно смотреть прагматично
|Петр Микиска: Процесс ратификации Чехией CEPA находится на завершающей стадии
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