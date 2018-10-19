Пятница, 19 Октября 2018 19:27

АрмИнфо. И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал Сюникскую область страны стержневой, являющейся стратегической и заслуживающей особого внимания. Во время сегодняшней рабочей поездки на Юго-Восток Армении руководитель правительства подчеркнул, что правительство прекрасно понимает трудности с которыми сталкивается население региона и рассказал о проектах, которые готовит правительство для облегчения участи работающего человека.

Пашинан проинформировал о подготовке проектов по предоставлении в доступный лизинг сельхозтехники, о планах по созданию земельных кооперативов ждя повышения эффективности сельхозпроизводства. Он подчеркнул важность реализации планов по модернизации ирригационной системы и антиградовых средств.

Пашинян встретился с новоназначенным губернатором Сюникской области Унаном Погосяном. В своем выступлении перед работниками администрации области Пашинян подчеркнул, страна ускоренными темпами готовится к новым парламентским выборам. В связи с чем он подчеркнул важность завершения постреволюционного периода ненасильственной бархатной национальной революции с одновременным повышение уровня эффективности работы госуправления.

И.о. премьер-министра отметил, что в Сюнике часто фиксируются случаи наркотрафика. Часть наркотиков идет из Армении, часть остается в стране, что ставит под угрозу ее репутацию. По его словам, наивно думать, что в это преступление вовлечены только иностранцы. Он счет важным ликвидировать маршрут транзита наркотиков через Сюникскую область.