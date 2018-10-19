Пятница, 19 Октября 2018 18:48

АрмИнфо. В музее современного искусства “Ай Арт” в Ереване проходит выставка работ восьми десятков авторов картин и инсталяций , представляющих 26 различных стран мира. Открыть уникальные по своей архитектуре круглые залы музея для такой же уникальной выставки стало возможным исключительно благодаря прошедшему здесь ремонту, произведенному благодаря инициативе посольства Италии в Армении.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо директор культурного центра “Ай Арт” Рита Шароян, в процессе подготовительных работ к открытию выставки работ знаменитых европейских авторов модерна, музей посетил посол Италии в Армении с рабочей группой специалистов. «Они исследовали состояние выставочных залов различных музеев в Ереване, с тем, чтобы организовать данную выставку. В целом многие гости из Европы очень высоко ценят архитектуру нашего здания и им очень понравился дизайн здания, но, к сожалению, оно было в довольно плачевном состоянии”, - отметила Шароян.

Директор подчеркнула, что представители посольства все же почувствовали, что для осуществления их идеи возможности музея «Ай Арт» оказались самыми оптимальными, но отсутствие ремонта было серьезной помехой. “Мы заявили, что готовы обсудить вопрос, связанный с ремонтом. Этим вопросом также был весьма заинтересован глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, который также посетил здание нашего музея. Нам были сделаны различные предложения, организаторы выставки выступили с предложением отремонтировать музей за свой счет, и спросили, предоставим ли мы в таком случае выставочные залы для экспозиции. И мы с радостью согласились, так как и для нас это было большим достижением, ведь наш музей вновь приобрел бы свой первоначальный вид”, - заявила Шароян. Она подчеркнула, что ремонтные работы, к которым подключились итальянские специалисты и даже волонтеры, дали восхитительный результат.

Выставка модернистов мира открылась 28 сентября и продлится ровно месяц, до 25 октября. Вход бесплатный и свободный для всех желающих. В качестве экпонатов представлены художественные произведения, инсталяции, краткометражные фильмы «без конца и начала», скульптурные произведения. Все внутреняя обстановка музея – синтез движения, звуки и цвета.

Отметим, что культурный центр “Ай Арт” – это первый в СССР бывший Музей современного искусства Еревана, основанный в 1972 году известным искусствоведом и общественным деятелем Генрихом Игитяном. Под музей на главном проспекте Еревана было возведено здание модернистского стиля – ансамбль из нескольких круглых помещений, расположенных над землей – так называемых «кругляшек». Затем в 1987 году музею прибавили площади первого этажа нового жилого дома, построенного через улицу из-за слишком большого количства запасников. В 1997 году Музей современного искуство почему-то покинул свое уникальное архитектурное здание из бетонных кругов и переместился на первый этаж нового здания, не имеющего даже входа на улицу. А уникальный архитектурный ансамбль первого музея оказался, благодаря руководителям мэрии, полностю закрыт коммерческими ларьками и непонятными настроенными помещениями. Долгие годы, находясь на балансе мэрии музей тем самым был полностью заброшен, в его залах обваливалась штукатурка, лежали горы мусора, он был полностю непригоден для организации выставок. За 2 десятилетия на его реставрацию не нашлось и нескольких драмов. Лишь в одном из залов в совершенно неприглядной обстановке периодически организовывались какие-то незамысловатые выставки армянских художников по особой протекции мэрии столицы. Одна из последних экспозиций была посвящена работам известного армянского художника Эдуарда Исабекяна. По свидетельствам работников музея, которые не доказуемы, сын Исабекяна – ректор Художественной академии Арам Исабекян для организации выставки подарил бывшему мэру Еревана Тарону Маркаряну одну из работ своего отца.