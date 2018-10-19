Пятница, 19 Октября 2018 18:35

АрмИнфо.В армянском академическом театре оперы и балета имени А.Спандааряна в рамках 85-го юбилейного сезона 20 октября в 19:00 состоится мероприятие под названием 'Ночь в оперном театре".

Как сообщает пресс-служба театра им. Спандиаряна, в ходе данного концерта выступят оперные певцы Ованнес Андреасян, Анна Айвазян, Лусине Макарян. В программе будут представлены оперные арии. После концерта в армянском театре оперы и балета состоится ночная экскурсия. Директор театра оперы и балета А.Спандиаряна Константин Орбелян в своем поздравлении к юбилею театра заявил: "Эта концертная программа является замечательным путешествием в мир музыки. Ереванский оперный театр является сердцем армянской музыки и драматического искусства". Отметим, что юбилейный сезон "Ереванская опера 85" посвящен 85-летию Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна. К концу года в Театре запланировано множество юбилейных мероприятий, среди которых важное место занимает концертная программа "Ереванская опера 85".